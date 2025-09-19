الأوراق المالية تحذر من ازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نبهت هيئة الأوراق المالية المواطنين والمستثمرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من بعض الجهات غير المرخصة التي تقوم باستخدام أو قرصنة مواقع إلكترونية إخبارية وإعلانية للترويج لأنشطة استثمارية أو شركات تداول وهمية، بهدف تضليل الجمهور والإيقاع بهم.



وأكدت الهيئة في بيانها أن أي تعاملات استثمارية يجب أن تتم فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة أصولًا من قبلها، داعية جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل الدخول في أي استثمار.



وشددت الهيئة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات غير المشروعة، حفاظًا على حقوق المستثمرين وضمانًا لسلامة السوق المالي.