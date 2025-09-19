الأوراق المالية تحذر من ازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

الأوراق المالية تحذر من ازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية
وأكدت الهيئة في بيانها أن أي تعاملات استثمارية يجب أن تتم فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة أصولًا من قبلها، داعية جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل الدخول في أي استثمار.
وشددت الهيئة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات غير المشروعة، حفاظًا على حقوق المستثمرين وضمانًا لسلامة السوق المالي.
