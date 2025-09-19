ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.3 مليون دينار مقارنة مع 9.2 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45 بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 66.6 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 27.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 23232 صفقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كسوف الشمس.. كيف تعرف ناسا الزمان والمكان بدقة مذهلة؟...
تراجع في الشعبية يدفع سموتريتش لإلغاء الانتخابات التمهيدية لحزبه...
سيتي تعلن عن إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتعزيز الكفاءة في الإمارا...
التربية تنعى طالبة بالصف العاشر...
رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى المملكة لترؤُّس وفد بلاده في اجتما...
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني خلال أعمال مؤتمر تسوية القضية الف...