ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 2.61 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 3082 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.3 مليون دينار مقارنة مع 9.2 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45 بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 66.6 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 27.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 23232 صفقة.