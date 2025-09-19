المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي

المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي
وأوضح المومني، في مداخلته خلال جلسة نقاش على طاولة مستديرة للمنتدى اليوم الجمعة، أن الصحفيين يشكلون جزءًا هامًا وأساسيًا كقادة للرأي العام، وأن دورهم كبير في وقت تتعاظم فيه التحديات.
ودعا الوزير المومني إلى تحكيم العقل والحكمة، والتوعية بالتحديات التي تواجه الإعلام، لافتًا إلى أن الإعلام العربي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب في إيصال الصوت والرسالة إلى الخارج بالصورة المطلوبة، على الرغم من عدالة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة أن يكون الإعلام أداةً للبحث والكشف عن الحقيقة، وداعمًا للرواية العربية والقضايا العادلة، بما يسهم في التأثير على المجتمعات العالمية وصنّاع القرار.
وأضاف المومني، في المنتدى، أن الأردن يؤمن بأهمية الدور المحوري للإعلام، ويمنحه مكانته الحقيقية باعتباره جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن الوطني والوعي الجمعي، مؤكدًا الحاجة إلى إعلام حر ومسؤول يلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، باعتبارها صمام أمان يحول دون الانحرافات التي قد تقود إلى الفوضى وتهدد السلم والاستقرار المجتمعي.
