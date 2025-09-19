المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح حوارًا معمقًا حول واقع الإعلام العربي وجهود تحديثه، مشددًا على أهمية هذا الحوار في تعزيز دور الإعلام في المجتمعات العربية وتوسيع نطاق تأثيره.



وأوضح المومني، في مداخلته خلال جلسة نقاش على طاولة مستديرة للمنتدى اليوم الجمعة، أن الصحفيين يشكلون جزءًا هامًا وأساسيًا كقادة للرأي العام، وأن دورهم كبير في وقت تتعاظم فيه التحديات.



ودعا الوزير المومني إلى تحكيم العقل والحكمة، والتوعية بالتحديات التي تواجه الإعلام، لافتًا إلى أن الإعلام العربي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب في إيصال الصوت والرسالة إلى الخارج بالصورة المطلوبة، على الرغم من عدالة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وشدد على ضرورة أن يكون الإعلام أداةً للبحث والكشف عن الحقيقة، وداعمًا للرواية العربية والقضايا العادلة، بما يسهم في التأثير على المجتمعات العالمية وصنّاع القرار.



وأضاف المومني، في المنتدى، أن الأردن يؤمن بأهمية الدور المحوري للإعلام، ويمنحه مكانته الحقيقية باعتباره جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن الوطني والوعي الجمعي، مؤكدًا الحاجة إلى إعلام حر ومسؤول يلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، باعتبارها صمام أمان يحول دون الانحرافات التي قد تقود إلى الفوضى وتهدد السلم والاستقرار المجتمعي.

