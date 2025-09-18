403
الصين تحذر من التدخل في موقفها تجاه تايوان
(MENAFN) وجهت بكين تحذيرا شديد اللهجة من التدخل في شؤونها الداخلية، محذرة في الوقت ذاته من تنامي النزاعات على خلفية التوترات الإقليمية.
وخلال افتتاح منتدى شيانغشان في العاصمة الصينية، صرّح وزير الدفاع دونغ جون قائلا: "العالم الآن يقف في مفترق طرق آخر: السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة".
وأكد الوزير أن تايوان تُعتبر جزءا أصيلا من الصين، موضحا أن جيش التحرير الشعبي يمثل قوة رادعة قادرة على حماية "التوحيد". وأضاف أن بكين لن تسمح مطلقا بنجاح مساعي الاستقلال التايواني، مشيرا إلى استعداد بلاده لإحباط "أي تدخل عسكري خارجي" في أي وقت، من دون تسمية دول بعينها.
وتتمتع تايوان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 23.4 مليون نسمة، بحكومة مستقلة منذ عام 1949. إلا أن الصين تصر على اعتبار الجزيرة جزءا من أراضيها وتلوّح بشكل متكرر باستخدام القوة لضمها.
وفيما يخص الخلافات، خصوصا مع الفلبين حول المناطق الغنية بالثروات في بحر الصين الجنوبي، شدد دونغ على أن بكين ستواصل الدفاع عن سيادتها الوطنية إلى جانب حماية حقوقها ومصالحها الاستراتيجية.
واختتم الوزير بالتأكيد أن السعي وراء التفوق العسكري المطلق وتبني مبدأ "القوة هي الحق" سيؤديان في نهاية المطاف إلى "حكم الغابة".
