اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في الدوحة يسبق قمة طارئة تبحث العدوان الإسرائيلي

2025-09-14 01:06:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، في قطر، الأحد، اجتماعًا تحضيريًا يسبق القمة العربية الإسلامية الطارئة، وذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
ويشارك الأردن، الأحد والاثنين، في أعمال القمة المشتركة، التي دعت قطر إلى عقدها لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف قيادات في حركة حماس، الثلاثاء الماضي.
وتبدأ أعمال القمة الأحد باجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما تُعقد جلسة القمة على مستوى القادة والرؤساء، الاثنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن هذه القمة الطارئة "ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، قدّمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي سينعقد الأحد".
قطر: عدوان "جبان"
وأكد الأنصاري أن انعقاد القمة "يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".
وأكدت إيران مشاركة رئيسها، مسعود بزشكيان، في القمة، والعراق مشاركة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة، الاثنين، من دون مزيد من التفاصيل.
وأسفرت غارات إسرائيل، التي استهدفت الثلاثاء قادة حركة حماس في العاصمة القطرية، عن مقتل خمسة من عناصر الحركة، وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.
ولقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج.

MENAFN14092025000208011052ID1110057998

