التربية تنعى طالبة بالصف العاشر

2025-09-14 01:06:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينعى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي و البحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة ، وعطوفة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة ، وعطوفة مدير التربية والتعليم منطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات ، الطالبة روعة محمد ابو شندي / الصف العاشر من مدرسة حي المداحلة الثانوية.


رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.


إنا لله وإنا إليه راجعون راجعون

