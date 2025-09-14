403
التربية تنعى طالبة بالصف العاشر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينعى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي و البحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة ، وعطوفة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة ، وعطوفة مدير التربية والتعليم منطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات ، الطالبة روعة محمد ابو شندي / الصف العاشر من مدرسة حي المداحلة الثانوية.
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون راجعون
