كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الاحد عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
حيث جاء سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 84.500 دينار، وعيار 21 قيراطًا عند 73.800 دينار، بينما سجل عيار 18 قيراطًا 65.400 دينار، وعيار 14 قيراطًا 49.800 دينار.
حيث جاء سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 84.500 دينار، وعيار 21 قيراطًا عند 73.800 دينار، بينما سجل عيار 18 قيراطًا 65.400 دينار، وعيار 14 قيراطًا 49.800 دينار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رئيس وزراء العراق: الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة...
الوزيرة التي لا تُرى.. الذكاء الاصطناعي وزيراً لأول مرة في التاريخ لم...
سوني تستعرض الجيل الجديد من النُظم والأدوات في قطاع الإعلام ضمن معرض و...
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً ...
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله...
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء...