  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

2025-09-14 01:06:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الاحد عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
حيث جاء سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 84.500 دينار، وعيار 21 قيراطًا عند 73.800 دينار، بينما سجل عيار 18 قيراطًا 65.400 دينار، وعيار 14 قيراطًا 49.800 دينار.

MENAFN14092025000208011052ID1110057996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث