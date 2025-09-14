أجواء حارة نسبيًا اليوم ومعتدلة حتى الأربعاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 ايلول (بترا)- يكون الطقس اليوم الأحد، حارا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر لميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الاثنين، ويكون الطقس حتى الأربعاء، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

