أجواء حارة نسبيًا اليوم ومعتدلة حتى الأربعاء

أجواء حارة نسبيًا اليوم ومعتدلة حتى الأربعاء
عمان 14 ايلول (بترا)- يكون الطقس اليوم الأحد، حارا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر لميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الاثنين، ويكون الطقس حتى الأربعاء، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
--(بترا)
14/09/2025 06:47:09
