  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يستهدف سيارة قرب مشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يستهدف سيارة قرب مشفى الشفاء بغزة

2025-09-14 12:04:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران داخلها.

MENAFN14092025000208011052ID1110057934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث