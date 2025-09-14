  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمن ينعى أيهم المسيعدين

2025-09-14 12:04:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بمزيد من الحزن والأسى، المرحوم بإذن الله الشرطي أيهم حاتم صافي المسيعدين.
تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


