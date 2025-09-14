403
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - تفاصيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد عن توافر شاغر وظيفة أمين عام وزارة الأشغال والإسكان للشؤون الإدارية والمالية.
ودعت رئاسة الوزراء من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء.
وتاليا متطلبات وخصائص الوظيفة:
