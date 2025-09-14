  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - تفاصيل

2025-09-14 12:04:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد عن توافر شاغر وظيفة أمين عام وزارة الأشغال والإسكان للشؤون الإدارية والمالية.

ودعت رئاسة الوزراء من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء.


وتاليا متطلبات وخصائص الوظيفة:














