1402 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية

2025-09-13 11:13:53
(MENAFN- Al Watan) سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1402 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ((زاتكا)) لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
واردات وصادرات
وشملت الأصناف المضبوطة 35 صنفًا من المواد المخدرة مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 479 من المواد المحظورة، وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1029 من التبغ ومشتقاته، و18 صنفًا لمبالغ مالية، و5 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت ((زاتكا)) أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
مكافحة التهريب
ودعت ((زاتكا)) الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

MENAFN13092025000089011017ID1110057842

