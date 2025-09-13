403
1402 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية
(MENAFN- Al Watan) سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1402 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ((زاتكا)) لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
واردات وصادرات
وشملت الأصناف المضبوطة 35 صنفًا من المواد المخدرة مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 479 من المواد المحظورة، وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1029 من التبغ ومشتقاته، و18 صنفًا لمبالغ مالية، و5 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت ((زاتكا)) أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
مكافحة التهريب
ودعت ((زاتكا)) الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
