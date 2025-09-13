الحياة تعود إلى طبيعتها في النيبال ورئيسة الوزراء الجديدة في مواجهة مهام شاقة

خصصت رئيسة وزراء النيبال سوشيلا كاركي أمس أول نشاطا عاما لها لزيارة المصابين بجروح خلال اضطرابات دامية شهدتها البلاد، وذلك غداة تعيينها لقيادة البلاد حتى الانتخابات التي حدد موعدها في مارس.وفي العاصمة كاتماندو، حيث تعود الحياة تدريجا إلى طبيعتها، توجهت كاركي إلى عدة مستشفيات حيث تفقدت ضحايا حملة القمع التي أمر بها سلفها كيه بي شارما أولي، الذي أجبر على الاستقالة.وأدت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا سوشيلا كاركي (73 عاما) اليمين الدستورية على رأس حكومة مؤقتة، بعد تعيينها الجمعة إثر ثلاثة أيام من المحادثات.وفور تنصيبها، أمر الرئيس رام شاندرا بوديل بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية في 5 مارس 2026، وهو ما كان المحتجون الشباب يطالبون به.وأمام رئيسة الوزراء الجديدة جدول أعمال مشحون وتواجه مهمة شاقة في ظل المطالب الكثيرة للمحتجين الذين أسقطوا الحكومة السابقة.وأثار تعيينها ارتياحا لدى العديد من النيباليين.وقالت دورغا ماغار وهي تاجرة في 23 من العمر «هذه الحكومة الموقتة أمر جيد، لا ندري ما سيجري في المستقبل، لكننا راضون.. ونأمل أن يهدأ الوضع الآن».وتابعت «الأولوية هي مكافحة الفساد.. سيان لدينا اذا تولى الجيل الشاب زمام الأمور أو سياسيون أكبر سنا، المهم أن يحصل ذلك».من جانبه، قال سوراج بهاتاراي العامل الاجتماعي البالغ 51 عاما «أعتقد أن هذه المرأة رئيسة الوزراء.. ستعطي دفعا للحوكمة الجيدة».انطلقت الاحتجاجات الإثنين وسط غضب حيال حجب مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتحول إلى ثورة سياسية ضد حكومة متهمة بالفساد وعاجزة عن الاستجابة لتطلعات النيباليين، لاسيما في مجال الوظائف والمستوى المعيشي.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 20% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في النيبال عاطلون عن العمل، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي حوالي 1450 دولارا.وتفاقم الوضع مع القمع الذي تعرضت له مسيرات المحتجين وأدى إلى سقوط قتلى.ونزل المتظاهرون بأعداد كبيرة الثلاثاء إلى شوارع كاتماندو فأحرقوا ونهبوا كل رموز السلطة مثل مقر البرلمان ومبان وزارية ومنازل مسؤولين سياسيين وغيرها.واضطر رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي الذي كان يقود منذ 2024 ائتلافا حكوميا مع حزب من يسار الوسط، إلى الاستقالة.وكان زعيم الحزب الشيوعي النيبالي البالغ من العمر 73 عاما والذي ترأس الحكومة أربع مرات منذ عام 2015، يجسد النخبة الحاكمة التي يطالب الشباب برحيلها لاتهامها بالفساد وبحرمانهم من الوظائف.وبعيد أداء رئيسة الوزراء الجديدة اليمين الدستورية، خفف الجيش صباح أمس حظر التجول الساري في العاصمة ومدن أخرى.وفي كاتماندو، تراجع عدد الدبابات والمركبات المدرعة المنتشرة، وعاد المتسوقون إلى ارتياد المتاجر والأسواق، وقصد مصلون المعابد.وباشرت كاركي العمل أمس على تشكيل حكومتها، وفق ما أفادت أوساطها.ودعتها عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أمس إلى وضع حد لثقافة «الإفلات من العقاب التي سادت في الماضي».ومن أولى مهامها ضمان انتظام الأوضاع مجددا في البلاد، وكذلك العثور على حوالى 12500 سجين اغتنموا البلبلة للفرار من معتقلاتهم.

MENAFN13092025000130011022ID1110057839