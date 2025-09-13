إسرائيل توسع عملياتها في غزة والأمم المتحدة القطاع حكم عليه بالإعدام

قال الجيش الإسرائيلي أمس إن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا من مدينة غزة إلى مناطق أخرى من القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ تكثيف هجومه على المدينة، بعدما كان عدد سكانها ممن بقوا فيها أو نزحوا إليها يقدر بنحو مليون شخص، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن إسرائيل فرضت حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة الى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت.وأفاد الدفاع المدني في القطاع بمقتل خمسة فلسطينيين أمس في عمليات قصف إسرائيلي، وذلك غداة إعلانه عن مقتل 50 شخصا على الأقل في مختلف أنحاء القطاع المحاصر والمدمر جراء 23 شهرا من الحرب.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس»، أنه بحسب تقديرات الجيش «انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة إلى خارج المدينة حفاظا على سلامتهم».ووفق تقديرات الأمم المتحدة، كان نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها قبل تكثيف الجيش هجماته للسيطرة على غزة وبدء تدميره للأبراج العالية قبل نحو أسبوع.وأمس ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحث سكان الأحياء الغربية في كبرى مدن القطاع على مغادرتها، بينما أفاد الدفاع المدني باستمرار الغارات الجوية.وجاء في المنشور أن الجيش «مصمم على حسم المعركة مع «حماس» في كل مكان وسيعمل ضدها أيضا في مدينة غزة بقوة كبيرة»، وأضاف «في هذه المرحلة شارع الرشيد مفتوح ويمكن الإخلاء عبره إلى المنطقة الإنسانية في المواصي (جنوب). من أجل سلامتكم أخلوا فورا».غير أن منطقة المواصي تتعرض لقصف مدفعي كثيف بشكل متكرر، ويقول الفلسطينيون انه لا مكان فيها لنصب خيام إضافية.واضطرت الغالبية العظمى من سكان القطاع الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة للنزوح خلال الحرب.في الأثناء، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 420 شهيدا بينهم 145 طفلا. يأتي ذلك وسط تحذيرات منظمات إنسانية من التداعيات الكارثية للحملة العسكرية الإسرائيلية.وأكدت الوزارة وفاة 7 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة.وفي تعليق على التطورات الجارية، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبي لازاريني إن المجاعة في قطاع غزة هي نتيجة القيود المتعمدة المفروضة على المساعدات، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية والهجمات المتكررة على العمليات الإنسانية.وذكر لازاريني أنه لم ير قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني بموجب القانون الدولي.من جهتها، قالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أولغا تشيريفكو إن إسرائيل فرضت حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة الى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته عبر اتصال مرئي من منطقة دير البلح جنوبي قطاع غزة، تحدثت فيه إلى مجموعة من الصحافيين العاملين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.وقالت تشيريفكو «حكم على مدينة غزة بالإعدام، إما المغادرة أو الموت. أمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة، حيث تضطر حتى الحيوانات الصغيرة للبحث عن مساحة للتحرك»، في إشارة إلى إنذارات إسرائيل لتهجير سكان مدينة غزة واحتلالها.وحذرت الأمم المتحدة مرارا من «كارثة» في حال المضي قدما بخطة السيطرة على مدينة غزة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في أغسطس. وقصفت الطائرات الإسرائيلية أمس 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة، وبالتزامن استهدفت قوات الاحتلال مجددا حشود المجوعين الباحثين عن الطعام، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.ووفق قناة «الجزيرة»، استهدفت طائرات الاحتلال مدارس «الست سورة»، و«العالية»، و«شحيبر»، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتقع في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.وأفادت «الجزيرة» بأن الغارات على المدارس الثلاث أسفرت عن سقوط مصابين.ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر دخانا كثيفا يتصاعد من المدارس المستهدفة، وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء إن هذه المدارس كانت تؤوي آلاف النازحين.وبالتزامن مع ذلك، دمرت الطائرات الإسرائيلية أمس برجا سكنيا آخر في مدينة غزة، وأفادت قناة «الجزيرة» بأن طائرات الاحتلال قصفت ودمرت برج النور في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.وقبل دقائق من الغارة أنذر جيش الاحتلال سكان البرج بإخلائه تمهيدا لقصفه، وذلك بعد تدميره 6 أبراج أخرى في الأيام السابقة.من جهتها، دعت وزارة الصحة في غزة كل الجهات المعنية إلى التدخل فورا لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في مستشفيات القطاع.وأوضحت الوزارة أن الوضع في بنوك الدم حرج ويهدد قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، خصوصا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وزيادة أعداد المصابين.وصرح مدير وزارة الصحة في غزة د.منير البرش لـ «الجزيرة»، بأن القطاع سجل 7 وفيات جديدة نتيجة التجويع خلال ساعات، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات.وأضاف أن الوضع الصحي يزداد خطورة مع نفاد المضادات الحيوية، مؤكدا أن الأطباء باتوا أمام خيار قاس يتمثل في بتر أعضاء المرضى لتجنب انتشار الالتهابات القاتلة.

MENAFN13092025000130011022ID1110057838