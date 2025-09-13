ترامب لدول الناتو إذا فعلتم ما أقول ستنتهي الحرب بسرعة وإلا فإنكم تضيعون وقتي

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة قوية إلى العالم عموما وإلى حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على وجه الخصوص بشأن الحرب الروسية ـ الأوكرانية، معربا عن استعداده لفرض عقوبات كبيرة على موسكو، لكن بشرط أن تتفق جميع دول «الناتو» على ذلك وتتوقف عن شراء النفط الروسي تماما.وكتب ترامب منشورا على منصته تروث سوشيال عنونه بـ «رسالة من الرئيس دونالد ترامب إلى جميع دول (الناتو) والعالم».وقال «أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق جميع دول الناتو وتبدأ بتنفيذ الأمر نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا».وأضاف «كما تعلمون ان التزام الناتو بالنصر لم يكن 100%، وشراء النفط الروسي من قبل البعض كان صادما. انه يضعف إلى حد كبير موقعكم التفاوضي، وقدرتكم على التفاوض مع روسيا». وأكد «أنا جاهز عندما للمضي عندما تكونون جاهزين» وتساءل «لكن متى؟».وتابع الرئيس الاميركي: «إن هذا، بالاضافة إلى فرض رسوم جمركية جماعية بين 50 و100% على الصين، سيساعد في إنهاء الحرب السخيفة بين أوكرانيا وروسيا».واعتبر ترامب أن بكين لديها «قبضة محكمة على روسيا، وهذه الرسوم القوية سوف تكسر هذه القبضة».وشدد على «أنها ليست حرب ترامب وانها لم تكن لتندلع لو كنت رئيسا»، معتبرا انها حرب سلفه جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقال: أنا هنا لأنهيها وأنقذ آلاف الأرواح من الروس والأوكرانيين.وشدد: «اذا فعل الناتو ما أقول، فإن الحرب ستنتهي بسرعة، وجميع تلك الأرواح سيتم إنقاذها، واذا لم تفعلوا فإنكم تضيعون وقتي، ووقت وطاقة وأموال الولايات المتحدة».وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دعا بدوره مجموعة الدول الصناعية الكبرى «G7» والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط من روسيا التي تستمر في حربها مع أوكرانيا منذ اكثر من ثلاث سنوات.وقال متحدث باسم الخزانة الأميركية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جمع الوزير بيسنت مع وزراء مالية مجموعة السبع.وأضاف المتحدث ان «وزير الخزانة الأميركي كرر دعوة الرئيس ترامب لشركائنا في مجموعة السبع بأنه إذا كانوا ملتزمين حقا بإنهاء الحرب في أوكرانيا فعليهم الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تشتري النفط من روسيا».واوضح ان الوزير بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أكدا ضرورة تشديد العقوبات واستكشاف استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتعزيز دفاع أوكرانيا.واشار إلى ان بيسنت وغرير شددا على أهمية «ممارسة ضغط اقتصادي قوي لإنهاء القتل الوحشي من خلال جهد موحد يقطع الإيرادات التي تمول آلة بوتين الحربية».وأضافا بحسب البيان ان الولايات المتحدة نجحت بفضل «القيادة الجريئة للرئيس ترامب في اتخاذ اجراءات حاسمة ضد مشتري النفط الروسي». وطالبا دول «G7» باتخاذ «إجراءات حاسمة» للانضمام إلى تلك الجهود.

