ترامب لدول الناتو إذا فعلتم ما أقول ستنتهي الحرب بسرعة وإلا فإنكم تضيعون وقتي

ترامب لدول الناتو إذا فعلتم ما أقول ستنتهي الحرب بسرعة وإلا فإنكم تضيعون وقتي
(MENAFN- Al-Anbaa)
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة قوية إلى العالم عموما وإلى حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على وجه الخصوص بشأن الحرب الروسية ـ الأوكرانية، معربا عن استعداده لفرض عقوبات كبيرة على موسكو، لكن بشرط أن تتفق جميع دول «الناتو» على ذلك وتتوقف عن شراء النفط الروسي تماما.
وكتب ترامب منشورا على منصته تروث سوشيال عنونه بـ «رسالة من الرئيس دونالد ترامب إلى جميع دول (الناتو) والعالم».
وقال «أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق جميع دول الناتو وتبدأ بتنفيذ الأمر نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا».
وأضاف «كما تعلمون ان التزام الناتو بالنصر لم يكن 100%، وشراء النفط الروسي من قبل البعض كان صادما. انه يضعف إلى حد كبير موقعكم التفاوضي، وقدرتكم على التفاوض مع روسيا». وأكد «أنا جاهز عندما للمضي عندما تكونون جاهزين» وتساءل «لكن متى؟».
وتابع الرئيس الاميركي: «إن هذا، بالاضافة إلى فرض رسوم جمركية جماعية بين 50 و100% على الصين، سيساعد في إنهاء الحرب السخيفة بين أوكرانيا وروسيا».
واعتبر ترامب أن بكين لديها «قبضة محكمة على روسيا، وهذه الرسوم القوية سوف تكسر هذه القبضة».
وشدد على «أنها ليست حرب ترامب وانها لم تكن لتندلع لو كنت رئيسا»، معتبرا انها حرب سلفه جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقال: أنا هنا لأنهيها وأنقذ آلاف الأرواح من الروس والأوكرانيين.
وشدد: «اذا فعل الناتو ما أقول، فإن الحرب ستنتهي بسرعة، وجميع تلك الأرواح سيتم إنقاذها، واذا لم تفعلوا فإنكم تضيعون وقتي، ووقت وطاقة وأموال الولايات المتحدة».
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دعا بدوره مجموعة الدول الصناعية الكبرى «G7» والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط من روسيا التي تستمر في حربها مع أوكرانيا منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وقال متحدث باسم الخزانة الأميركية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جمع الوزير بيسنت مع وزراء مالية مجموعة السبع.
وأضاف المتحدث ان «وزير الخزانة الأميركي كرر دعوة الرئيس ترامب لشركائنا في مجموعة السبع بأنه إذا كانوا ملتزمين حقا بإنهاء الحرب في أوكرانيا فعليهم الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تشتري النفط من روسيا».
واوضح ان الوزير بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أكدا ضرورة تشديد العقوبات واستكشاف استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتعزيز دفاع أوكرانيا.
واشار إلى ان بيسنت وغرير شددا على أهمية «ممارسة ضغط اقتصادي قوي لإنهاء القتل الوحشي من خلال جهد موحد يقطع الإيرادات التي تمول آلة بوتين الحربية».
وأضافا بحسب البيان ان الولايات المتحدة نجحت بفضل «القيادة الجريئة للرئيس ترامب في اتخاذ اجراءات حاسمة ضد مشتري النفط الروسي». وطالبا دول «G7» باتخاذ «إجراءات حاسمة» للانضمام إلى تلك الجهود.
