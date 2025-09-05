  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشارقة ووريورز يتوج بلقب بطولة موانئ دبي للكريكيت

2025-09-05 08:01:23
(MENAFN- Al-Bayan) توّج فريق الشارقة ووريورز بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 للتطوير، بفوزه على فريق ديزرت فايبرز في نهائي متقارب ومثير بمقر ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت ICC بدبي.

نجح ووريورز في حسم المباراة النهائية ، على حساب فريق فايبرز الذي خسر في النهاية بفارق ضئيل على الرغم من بدايته القوية في المباراة.

أتاحت البطولة الفرصة للاعبي الكريكيت الإماراتيين الصاعدين لعرض مواهبهم قبل مزاد لاعبي موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 لعام 2025، والمقرر إقامته بعد أيام قليلة من كأس آسيا 2025.

حاز سانجاي باهال، لاعب فريق ديزرت فايبرز على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

