  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إقبال كبير على اقتناء المسكوكة التذكارية لنادي النصر

إقبال كبير على اقتناء المسكوكة التذكارية لنادي النصر

2025-09-05 08:01:23
(MENAFN- Al-Bayan) شهد اليوم الأول لطرح المسكوكة التذكارية لنادي النصر إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث توافدت أعداد غفيرة من مشجعيه لاقتناء هذه القطعة الخالدة التي تم إصدارها من طرف المصرف المركزي، بالتعاون مع النادي بمناسبة احتفالات العميد بمرور 80 عاماً على تأسيسه.


ويقدر ثمن المسكوكة الواحدة بـ1000 درهم، وهي مصنوعة من الفضة، ويبلغ وزنها 40 غراماً، وبتصميم يجمع بين رمزية النادي وتراثه العريق.
وأعلن نادي النصر عبر موقعه الرسمي أن عملية البيع مشروطة بإبراز الهوية الإماراتية وبيع مسكوكة واحدة لكل مشجع، نظراً لأن الكمية التي طرحت للبيع محدودة.


ويتضمن الوجه الأول للمسكوكة شعار نادي النصر الرياضي مع مكان وسنة التأسيس ((دبي 1945))، في حين يحتوي الوجه الثاني على القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة ((80 درهماً)) مع عبارة ((ذكرى 80 عاماً على تأسيس نادي النصر الرياضي))، محاطاً باسم ((مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)) بالإضافة إلى عبارة ((مسكوكة تذكارية)) باللغتين العربية والإنجليزية.

MENAFN05092025000110011019ID1110021930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث