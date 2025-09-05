إقبال كبير على اقتناء المسكوكة التذكارية لنادي النصر

إقبال كبير على اقتناء المسكوكة التذكارية لنادي النصر
ويقدر ثمن المسكوكة الواحدة بـ1000 درهم، وهي مصنوعة من الفضة، ويبلغ وزنها 40 غراماً، وبتصميم يجمع بين رمزية النادي وتراثه العريق.
وأعلن نادي النصر عبر موقعه الرسمي أن عملية البيع مشروطة بإبراز الهوية الإماراتية وبيع مسكوكة واحدة لكل مشجع، نظراً لأن الكمية التي طرحت للبيع محدودة.
ويتضمن الوجه الأول للمسكوكة شعار نادي النصر الرياضي مع مكان وسنة التأسيس ((دبي 1945))، في حين يحتوي الوجه الثاني على القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة ((80 درهماً)) مع عبارة ((ذكرى 80 عاماً على تأسيس نادي النصر الرياضي))، محاطاً باسم ((مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)) بالإضافة إلى عبارة ((مسكوكة تذكارية)) باللغتين العربية والإنجليزية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
مشاركة واسعة لدور النشر والأديرة والإيبارشيات فى معرض الكتاب القبطى
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عناتا شمال القدس طالت نحو 16 مواطنا
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان