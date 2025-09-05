بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي "إذا انتشرت قوات أيا كانت هناك، وخصوصا الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافا مشروعة" للجيش الروسي.

