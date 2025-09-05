بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي

403
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة من أن أي قوات غربية تنتشر في أوكرانيا ستكون هدفا "مشروعا" للجيش الروسي، غداة اجتماع لحلفاء كييف الأوروبيين خصص لبحث الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي "إذا انتشرت قوات أيا كانت هناك، وخصوصا الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافا مشروعة" للجيش الروسي.
وكالات
