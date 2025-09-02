  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السفير السابق علي بن عواض يشرح أهمية الشراكة بين الدبلوماسية والإعلام

2025-09-02 07:54:26
(MENAFN- Al Watan) نظمت غرفة أبها بالتعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير، جلسة حوارية قدمها الدكتور علي بن عواض عسيري، سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى لبنان، بعنوان: الدبلوماسية والإعلام بين التأثير والتكامل"، وذلك على مسرح الغرفة مساء اليوم الاثنين وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة مهدي بن هادي آل هضبان ونائب الأمين العام للغرفة الدكتور خالد بن محمد آل دجنة ومساعد الأمين العام للخدمات المساندة فهيد بن غانم أبا الخيل.
وأوضح بن عواض معنى الإعلام والدبلوماسية والعلاقة فيما بينهما، مشيرا إلى أنها وثيقة ومتداخلة، حيث يسعى كل منهما لصناعة الرأي العام وصياغة السياسات، ولا يكتمل أثرهما إلا بالتكامل لخدمة الوطن ورفعته. وأكد أن العلاقة بين الإعلام والدبلوماسية علاقة متينة وفاعلة، حيث يسهم كل منهما في صناعة الرأي العام وصياغة السياسات، موضحًا أن نجاحهما يتحقق من خلال التكامل لخدمة الوطن وتعزيز

وأكد الدكتور بن عواض أن الدبلوماسية تعتمد على الإعلام لنقل رسائل الدولة وكسب التأييد، والإعلام يكتسب قوته ومصداقيته من العمق والعلاقات التي تبنيها الدبلوماسية، والعلاقة بينهما تحولت من تواصل رسمي إلى حوار مباشر مع الشعوب، وأن هناك مساحة مشتركة تجمع بين الدبلوماسية والإعلام وكل مواطن ومواطنة دبلوماسي عندما يكون خارج حدود الوطن وعبر عن صورة الصورة ليعكس صورتها الحقيقة القائمة على الأخلاق والفضيلة والالتزام بالثوابت الدينية الحنيفة.
كما تطرق إلى التأثير المتبادل والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، مشيراً إلى طرق استخدام الإعلام كأداة للحرب النفسية والحملات المغرضة ودور الدبلوماسية والإعلام في نقل تجربة المملكة الرائدة والتطور المدعوم من رؤية المملكة 2030 و الإعلام الرقمي وتحدياته وقدرته على تشكيل الرأي العام.
وبين أن الدبلوماسية تعتمد على الإعلام كقناة رئيسية لنشر رسائل الدولة وكسب التأييد، بينما يستند الإعلام في مصداقيته وتأثيره إلى العمق والعلاقات الاستراتيجية التي توفرها الدبلوماسية، مما جعله شريكًا لا غنى عنه في العمل الدبلوماسي الحديث.
وأوضح أيضا مسؤولية بناء الصورة الذهنية للمملكة بين الإعلاميين والدبلوماسيين، وعرض السفير السابق الدكتور علي بن عواض بعض قصص وتجارب عملية من حياته العملية في التعامل مع الإعلام.
في ختام الجلسة، شارك الحضور بمداخلات ثرية ناقشت دور الإعلام في تشكيل الرأي العام، وأهمية المصادر الموثوقة، وسبل بناء الصورة الإيجابية للمؤسسات، إلى جانب توظيف الدبلوماسية الثقافية والإعلامية في نشر القيم وتعزيز الجاذبية الوطنية.

