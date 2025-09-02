  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تحالفات عسكرية بين بيونج يانج وبكين وموسكو في مواجهة واشنطن

2025-09-02 07:54:26
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تحمل دلالات سياسية وعسكرية واسعة، تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مصنعا جديدا لإنتاج الصواريخ، وذلك قبل مغادرته إلى الصين، للمشاركة في عرض عسكري ضخم يُنظم الأربعاء في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.
الزيارة تأتي في ظل تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، ويرى محللون أن التحركات الأخيرة تضع كوريا الشمالية في قلب محور متنامٍ يضم موسكو وبكين في مواجهة الضغوط الأمريكية وحلفائها في آسيا.
تصنيع الصواريخ
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن المصنع الجديد يضم خطوط إنتاج متطورة تهدف إلى تسريع تصنيع الصواريخ، مشيرة إلى أن كيم أشاد بالعمال والمهندسين، وصادق على خطط لتوسيع القدرة الإنتاجية. ورجّحت تقارير أن يكون المصنع في مقاطعة جاغانغ، المركز الصناعي الرئيسي للذخيرة قرب الحدود الصينية.
الشريان الاقتصادي
الصين، التي تعد الشريان الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، تستضيف العرض العسكري بمشاركة 26 زعيما أجنبيا، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون. ويُنظر إلى الحدث على أنه استعراض لتحالف ثلاثي متشدد ضد الجهود الأمريكية لتعزيز تعاونها الأمني مع كوريا الجنوبية واليابان.
والحدث لا يخلو من رسائل عسكرية مباشرة، حيث كشفت صحيفة ((تلغراف)) البريطانية أن الصين ستعرض صواريخ فرط صوتية، أبرزها ((واي جيه-17))، الذي يُوصف بأنه ((قاتل السفن الأمريكية)).
ووفق خبراء عسكريين، يتمتع الصاروخ بسرعة تصل إلى 8 ماخ (نحو 6100 ميل في الساعة)، ومدى يبلغ 750 ميلا، ما يمنحه القدرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية دون تعريض منصات الإطلاق للخطر. كما يمكنه حمل رؤوس حربية يصل وزنها إلى 1100 رطل، ما يعزز قدرته على اختراق الدفاعات البحرية المتقدمة.
أسلحه أخرى
إلى جانب ((واي جيه-17))، من المتوقع أن تعرض بكين أسلحة أخرى مثل ((واي جيه-15)) المحمول جوا، وصواريخ ((واي جيه-19)) و((واي جيه-20)) الفرط صوتية، بالإضافة إلى دبابات وطائرات مقاتلة وأنظمة مسيرة متطورة.
وأكد مسؤولون صينيون أن نسبة كبيرة من هذه المعدات تُعرض للمرة الأولى، في رسالة واضحة بأن بكين تسعى لترسيخ مكانتها كقوة عسكرية تضاهي واشنطن وموسكو.
الأنظمة الأمريكية
من جهته، يرى الخبير العسكري تيانران شو أن الهدف الإستراتيجي من تطوير هذه المنظومات هو ((زيادة فرص اختراق أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المحمولة على السفن، وتعزيز قدرة الصين على كبح الأسطول الأمريكي في غرب المحيط

قمة شنجهاي
على الصعيد السياسي، يتزامن العرض مع قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تجمع أكثر من 20 زعيما من آسيا وأوروبا، بينهم قادة روسيا وإيران وتركيا والهند، ما يعكس سعي بكين لتقديم نفسها كقوة قائدة لتحالفات متعددة الأقطاب.
أما كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فقد رحبتا علنا باستئناف أي مفاوضات مع بيونغ يانغ، لكن الأخيرة ما زالت ترفض العودة إلى طاولة الحوار منذ انهيار محادثات كيم وترمب عام 2019. وتقول سيول إنها علّقت برامج إذاعية دعائية على الحدود في محاولة لتخفيف التوتر، غير أن بيونغ يانغ لا تزال متمسكة بخطها المتشدد.
في المجمل، تعكس تحركات كيم الأخيرة، والرسائل العسكرية الصينية، مشهدا جيوسياسيا متغيرا يزداد فيه الاستقطاب بين محور واشنطن وحلفائها من جهة، وتحالف بكين–موسكو–بيونج يانج من جهة أخرى.

