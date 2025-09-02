أربعون عاما من العطاء وبداية مسيرة أكثر إشراقا - جريدة الوطن السعودية

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(MENAFN- Al Watan) ها هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يبلغ الأربعين من عمره المبارك، في لحظة يصفها كثير من أبناء الوطن بأنها ليست مجرد محطة زمنية عابرة بل صفحة مضيئة في سجل القيادة والطموح تفيض حبًا لهذا الوطن الكبير الذي نذر له سموه شبابه وأفنى فيه فكره، وسخّر كل طاقاته ليكون في مصاف الأمم المتقدمة.
منذ بزوغ رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سموه تبدلت ملامح الحاضر واتسعت آفاق المستقبل فأضحت المملكة العربية السعودية اليوم عنوانًا للتجديد والنهوض ومركزًا حضاريًا واقتصاديًا يُشار إليه بالبنان، فمن نهضة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة إلى مشاريع عالمية عملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، وصولًا إلى الحراك الثقافي والاجتماعي والفكري الذي عزز مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا، كلها شواهد على حكمة القيادة وصدق العزيمة.
لقد جسّد سمو ولي العهد روح القائد المجدد الذي لا يرضى إلا بالريادة والتميز فكان بحق رمزًا للشباب الطموح، وصوتًا للتجديد وملاذًا للوطنية الصادقة، ولأن العظمة تقترن دائمًا بالتواضع نرى الأمير محمد بن سلمان قريبًا من المواطن يستمع له ويشاركه آماله وتطلعاته في مشهد يرسخ معاني الوحدة بين القيادة والشعب.
بهذه المناسبة الغالية يرفع أبناء المملكة أكف الدعاء لسموه:
اللهم احفظ ولي عهدنا الأمين وبارك له في عمره وامنحه الصحة والعافية وأدم عليه نعمة السداد والرشاد واجعل حياته مديدة في عز ورغد وأعنه على إتمام مسيرة البناء حتى ترى المملكة مزيدًا من المجد والرفعة تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمدّ الله في عمره وحفظه.
أربعون عامًا من العطاء، وما زال الطريق أمام قائد الرؤية ممتدًا يزدان بالإنجازات التي تتجدد كل يوم، فهنيئًا لنا بسموه وهنيئًا للوطن بقائده الملهم، ونسأل الله أن يجعل أيامه القادمة مليئة بالنصر والنجاح والعيش الرغيد.

