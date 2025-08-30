رحيمي يغيب للمباراة الثالثة.. وجماهير العين تترقب الخبر اليقين

MENAFN - Al-Bayan) لا يزال الغموض يكتنف موعد عودة المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين، الذي غاب عن المشاركة مع الفريق في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وفيما لم يتسنَّ الحصول على معلومات دقيقة حول تفاصيل إصابة اللاعب، أوضح المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن الإصابة ليست مقلقة دون الكشف عن نوعها. ومع استمرار غياب اللاعب للمباراة الثالثة على التوالي ارتفعت معدلات الغموض حول طبيعة إصابته، فيما تسلّل القلق إلى نفوس الجماهير العيناوية نظراً للقيمة الهجومية اللافتة التي يتمتع بها اللاعب.

ومنذ انضمامه لنادي العين في وقت سابق من عام 2021، لم يسبق للنجم المغربي أن غاب كل هذه المدة عن المشاركة مع الفريق، برغم تعرضه للإصابة في مناسبات مختلفة، كانت أبرزها في أبريل من العام الماضي عندما تعرض لإصابة على مستوى الرأس بعد التحام قوي مع أحد مدافعي النصر بالجولة 18 من دوري المحترفين، ليفقد وعيه ويتم نقله إلى المستشفى، غير أن غيابه لم يمتد لأكثر من أسبوع، إذ عاد ليقود العين لفوز تاريخي على الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما سجل "الهاتريك".

وأسهم رحيمي بفعالية عالية في تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024 للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد أن فاز به في وقت سابق من عام 2003، وتُوِّج أفضل لاعب وهدافاً للمسابقة القارية بتسجيله 13 هدفاً. وعلى المستوى المحلي اختير أفضل لاعب من اختيار الجمهور لثلاثة مواسم توالياً، وكان أكثر من صنع أهدافاً لموسمين متتاليين.

إجمالاً، وخلال 4 مواسم بداية من موسم 2021-2022، شارك رحيمي مع العين في 94 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 41 هدفاً، وصنع 23 هدفاً، واكتسب 11 ركلة جزاء.