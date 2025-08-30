رحيمي يغيب للمباراة الثالثة.. وجماهير العين تترقب الخبر اليقين
وفيما لم يتسنَّ الحصول على معلومات دقيقة حول تفاصيل إصابة اللاعب، أوضح المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن الإصابة ليست مقلقة دون الكشف عن نوعها. ومع استمرار غياب اللاعب للمباراة الثالثة على التوالي ارتفعت معدلات الغموض حول طبيعة إصابته، فيما تسلّل القلق إلى نفوس الجماهير العيناوية نظراً للقيمة الهجومية اللافتة التي يتمتع بها اللاعب.
ومنذ انضمامه لنادي العين في وقت سابق من عام 2021، لم يسبق للنجم المغربي أن غاب كل هذه المدة عن المشاركة مع الفريق، برغم تعرضه للإصابة في مناسبات مختلفة، كانت أبرزها في أبريل من العام الماضي عندما تعرض لإصابة على مستوى الرأس بعد التحام قوي مع أحد مدافعي النصر بالجولة 18 من دوري المحترفين، ليفقد وعيه ويتم نقله إلى المستشفى، غير أن غيابه لم يمتد لأكثر من أسبوع، إذ عاد ليقود العين لفوز تاريخي على الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما سجل "الهاتريك".
وأسهم رحيمي بفعالية عالية في تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024 للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد أن فاز به في وقت سابق من عام 2003، وتُوِّج أفضل لاعب وهدافاً للمسابقة القارية بتسجيله 13 هدفاً. وعلى المستوى المحلي اختير أفضل لاعب من اختيار الجمهور لثلاثة مواسم توالياً، وكان أكثر من صنع أهدافاً لموسمين متتاليين.
إجمالاً، وخلال 4 مواسم بداية من موسم 2021-2022، شارك رحيمي مع العين في 94 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 41 هدفاً، وصنع 23 هدفاً، واكتسب 11 ركلة جزاء.
