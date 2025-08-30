إندونيسيا قتلى ومصابون في حريق خلال احتجاجات على مقتل شخص دهسا بسيارة شرطة

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بحريق أشعله متظاهرون في مبنى مجلس محلي في مدينة ماكاسار شرق إندونيسيا، وفق ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس، بعد اندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد عقب مقتل سائق دراجة نارية بعدما صدمته سيارة شرطة.

وهزت احتجاجات الجمعة مدنا رئيسية في إندونيسيا بما فيها العاصمة جاكرتا بعد انتشار ڤيديو يظهر سائق دراجة أجرة يتعرض للدهس بواسطة مركبة شرطة خلال تظاهرات سابقة نظمت للاحتجاج على الأجور المنخفضة والامتيازات التي تقدم للمسؤولين وأعضاء البرلمان.

وتحولت الاحتجاجات في ماكاسار، كبرى مدن جزيرة سولاويسي الواقعة شرقا، إلى فوضى خارج مبنيي المجلس الإقليمي والمجلس المحلي للمدينة اللذين أضرمت النيران فيهما وفي مركبات متوقفة، بينما ألقى متظاهرون الحجارة وعبوات حارقة.

وقال المسؤول في مجلس مدينة ماكاسار رحمت ماباتوبا لوكالة فرانس برس «توفي ثلاثة أشخاص نتيجة الحريق الذي اندلع في مبنى المجلس. توفي اثنان في الموقع في حين توفي الثالث في المستشفى. حوصروا في المبنى المحترق»، متهما المتظاهرين باقتحام المكتب لإشعال النار فيه.

وأضاف «في التظاهرات السابقة كان المحتجون يكتفون بإلقاء الحجارة أو حرق إطارات أمام المكتب. لم يقتحموا المبنى أو يحرقوه أبدا».

وكان اثنان من الضحايا موظفين في المجلس المحلي والثالث موظفا حكوميا.

وأوضح المسؤول أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحريق وهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وظهر مئات الأشخاص في لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية وهم يهتفون ويصفقون فيما كانت النيران تشتعل في المبنى الجمعة وسط تواجد محدود لقوات الأمن.

وسمع رجل يصرخ «هناك أشخاص في الطابق العلوي!».

وفي لقطات تحققت منها وكالة فرانس برس، شوهد حطام متفحم يتساقط من سطح مبنى مجلس المدينة المحاط بأشجار النخيل، بينما كانت النيران تتصاعد من السيارات.

وفي الداخل أضرم المتظاهرون عدة حرائق فيما كانت أجزاء من المبنى تنهار بينما حطم آخرون الزجاج وهتفوا «ثورة».

وبحلول السبت، بدا المبنى كتلة أنقاض تحيط به عشرات السيارات المتفحمة، فيما تجمع حشد من السكان المحليين لتفقد الموقع، حسبما أظهرته لقطات بثتها وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور أخرى مبنى مجلس مقاطعة سولاويزي الجنوبية مشتعلا خلال الليل. وحاول متظاهرون تحطيم البوابة واقتحام المبنى.

وفي العاصمة جاكرتا تجمع مئات الأشخاص أمام مقر وحدة الشرطة «بريموب» التي حملوها مسؤولية مقتل سائق الدراجة النارية عفان كونياوان، وألقوا مفرقعات باتجاهها ليرد عناصرها بالغاز المسيل للدموع.

وحاولت مجموعة من المتظاهرين تحطيم أبواب الوحدة وتمكنت من تمزيق لافتة من واجهة المبنى في مشاهد فوضوية.

وقالت الشرطة لصحافيين إن السلطات تستجوب سبعة عناصر من الشرطة على علاقة بمقتل عفان.

وهذه الاحتجاجات هي الأكبر والأكثر عنفا منذ تولي برابوو سوبيانتو الرئاسة، وتشكل اختبارا مهما له بعد أقل من عام من تسلمه منصبه. وقد دعا الرئيس إلى الهدوء وأصدر أمرا بإجراء تحقيق ومحاسبة العناصر المتطورين.

