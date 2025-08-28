403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
انطلاقة MADE في الإمارات: منصة قائمة على التنوع، التمكين، والاحتفاء بالمواهب
(MENAFN- Tactics PR) أصبح للإبداع اليوم بيت جديد في الشرق الأوسط. فقد أعلنت MADE، أول منصة رقمية متخصصة في المنطقة للموسيقى والفنون والرقص والترفيه، عن انطلاقتها الرسمية في الإمارات مانحةً المبدعين القدرة على التواصل المباشر مع الباحثين عن المواهب بلا عمولات أو عوائق خفية.
سواء كنت موسيقيًا تبحث عن عرضك المقبل أو راقصًا مستعدًا لصعود خشبة المسرح أو فنانًا بصريًا يستعرض أعماله أو حتى وجهة ترفيهية تبحث عن مؤدين، فإن MADE هي المكان الذي تبدأ فيه الرحلات المدهشة وتُصنع فيه الفرص الحقيقية.
تقوم MADE على نموذج اشتراكات صُمم لمساعدة المواهب على الاستفادة من كامل قدرات التطبيق. فمن خلال الاشتراك بالمنصة، يحصل المبدعون على مزايا متقدمة تعزز حضورهم وتزيد من فرص اكتشافهم وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع، وهذا يضمن لهم التميز وسط بيئة تنافسية نشطة. ومع نمو مجتمعها من المبدعين، تواصل MADE تبنّي هذه الاشتراكات المدفوعة وترسيخها كأفضل وسيلة لخوض التجربة الكاملة للمنصة.
مهمة لتمكين المبدعين
تأسست MADE على يد الخبير المخضرم في مجالي التمويل والتكنولوجيا، نزار أحمدي، من رؤية بسيطة لكنها قوية: إشعال روابط حقيقية بين المبدعين والباحثين عن المواهب، بما يتيح للفنانين تحويل شغفهم إلى فرص احترافية مستقرة. وتطمح المنصة إلى أن تكون مساحة إبداعية مفتوحة بلا قيود، حيث تتخطى الفنون الحواجز ويلتقي الخيال بالفرص.
قال نزار أحمدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة MADE: "في عالم غالبًا ما يجد فيه الإبداع صعوبة في الوصول إلى جمهوره، أردنا إزالة العوائق بلا تكاليف خفية ولا متاعب لوجستية. "MADE تعيد زمام السيطرة إلى أيدي الفنانين، وتمنح الباحثين عن المواهب وصولًا مباشرًا إلى عالم من الإبداع".
MADE منصة تنمو بسرعة لتربط المواهب بالباحثين عنها عبر الحدود، واضعةً نصب عينيها التوسع العالمي.
آلية عمل المنصة
MADE متوفرة الآن على نظامي iOS وAndroid، وتقدّم واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تمكّن المبدعين من:
● رفع مقطع فيديو استعراضي مدته 90 ثانية
● تحديد أسعارهم وتوافرهم بأنفسهم
● التواصل مباشرةً مع العملاء، من منظّمي الفعاليات إلى الأفراد، دون دفع أي عمولات
● بيع الأعمال الفنية اليدوية عبر ميزة "MADE to Sell"
● ورغم أن المنصة بلا عمولات، إلا أنها توفّر أيضًا خيار الاشتراك المدفوع الذي يفتح مزايا إضافية وخصائص معززة، مصممة لزيادة بروز الملفات الشخصية وتفعيل وضع السفر وتوفير فرص أكبر للنمو.
يمكن للباحثين عن المواهب تصفح الملفات الموثَّقة ومشاهدة العروض والتواصل والحجز مباشرة، مما يجعل عملية التعاقد أسرع وأسهل وأكثر شفافية.
منصة قائمة على التنوع، التمكين، والاحتفاء بالمواهب
MADE ليست مجرد ملتقى للمواهب، بل فضاء يجمع المبدعين ويحتضن التنوع ويحتفي بأشكال الفن كافة ويدافع عن مبدأ تكافؤ الفرص. تضم المنصة مواهب من جميع الأنماط والمستويات من الموسيقيين ومنسّقي الأغاني إلى الراقصين والمصورين والفرق الاستعراضية. ومن خلال ربط مجتمعات الموسيقى والفنون والأزياء والرقص في المنطقة تحت سقف واحد، تعيد MADE رسم ملامح الطريق الذي يصل به الإبداع إلى جمهوره.
ما بعد العروض: MADE to Sell
لا تقتصر MADE على العروض المباشرة فقط، بل تمنح المبدعين قوة إضافية عبر ميزة "MADE to Sell". فمن خلال هذه الميزة، يستطيع الفنانون ومصممو الأزياء والمبدعون عرض أعمالهم على المنصة مباشرةً، بدءًا من الفنون التشكيلية والأزياء الراقية والمجوهرات والنحت، وصولًا إلى أشكال إبداعية أخرى. وإذا نالت الأعمال إعجاب أحد، يمكنه التواصل فورًا مع المبدع دون الحاجة إلى متاجر أو واجهات بيع. إنها قناة مباشرة تصل بين الإبداع وجمهوره، لتفتح آفاق الفرص خارج خشبة المسرح وتمتد إلى عالم التصميم والحِرف والفنون البصرية.
إنَّ العامل الأساس في نجاح المنصة هو دقة وجودة الملفات الشخصية للمواهب، إذ تُعدّ مقاطع الفيديو الواضحة عنصرًا أساسيًا لضمان سهولة الاكتشاف وسلاسة عملية الحجز.
بعد انطلاقتها رسميًا في الإمارات، تستعد MADE للتوسع نحو المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر المقبل، تليها مصر، ثم أسواق عالمية أخرى. وبفضل نموذجها الخالي من العمولات والتزامها بمبدأ الشمولية، تهدف المنصة إلى إعادة تعريف الطريقة التي تُكتشف بها المواهب في المنطقة، وكيفية التعاقد معها والاحتفاء بها. والأهم أن MADE جاءت لتكون شريكًا يدعم مخططي ومنظمي الفعاليات ويلبّي احتياجاتهم، عبر توفير وصول أسرع وأسهل وأكثر شفافية إلى المواهب، لا لمنافستهم.
ابدأ رحلتك الإبداعية أو اعثر على العرض المثالي. حمِّل تطبيق MADE الآن من متجري App Store وGoogle Play، واشترك لتفتح أمامك مزايا معززة وخصائص إضافية.
سواء كنت موسيقيًا تبحث عن عرضك المقبل أو راقصًا مستعدًا لصعود خشبة المسرح أو فنانًا بصريًا يستعرض أعماله أو حتى وجهة ترفيهية تبحث عن مؤدين، فإن MADE هي المكان الذي تبدأ فيه الرحلات المدهشة وتُصنع فيه الفرص الحقيقية.
تقوم MADE على نموذج اشتراكات صُمم لمساعدة المواهب على الاستفادة من كامل قدرات التطبيق. فمن خلال الاشتراك بالمنصة، يحصل المبدعون على مزايا متقدمة تعزز حضورهم وتزيد من فرص اكتشافهم وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع، وهذا يضمن لهم التميز وسط بيئة تنافسية نشطة. ومع نمو مجتمعها من المبدعين، تواصل MADE تبنّي هذه الاشتراكات المدفوعة وترسيخها كأفضل وسيلة لخوض التجربة الكاملة للمنصة.
مهمة لتمكين المبدعين
تأسست MADE على يد الخبير المخضرم في مجالي التمويل والتكنولوجيا، نزار أحمدي، من رؤية بسيطة لكنها قوية: إشعال روابط حقيقية بين المبدعين والباحثين عن المواهب، بما يتيح للفنانين تحويل شغفهم إلى فرص احترافية مستقرة. وتطمح المنصة إلى أن تكون مساحة إبداعية مفتوحة بلا قيود، حيث تتخطى الفنون الحواجز ويلتقي الخيال بالفرص.
قال نزار أحمدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة MADE: "في عالم غالبًا ما يجد فيه الإبداع صعوبة في الوصول إلى جمهوره، أردنا إزالة العوائق بلا تكاليف خفية ولا متاعب لوجستية. "MADE تعيد زمام السيطرة إلى أيدي الفنانين، وتمنح الباحثين عن المواهب وصولًا مباشرًا إلى عالم من الإبداع".
MADE منصة تنمو بسرعة لتربط المواهب بالباحثين عنها عبر الحدود، واضعةً نصب عينيها التوسع العالمي.
آلية عمل المنصة
MADE متوفرة الآن على نظامي iOS وAndroid، وتقدّم واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تمكّن المبدعين من:
● رفع مقطع فيديو استعراضي مدته 90 ثانية
● تحديد أسعارهم وتوافرهم بأنفسهم
● التواصل مباشرةً مع العملاء، من منظّمي الفعاليات إلى الأفراد، دون دفع أي عمولات
● بيع الأعمال الفنية اليدوية عبر ميزة "MADE to Sell"
● ورغم أن المنصة بلا عمولات، إلا أنها توفّر أيضًا خيار الاشتراك المدفوع الذي يفتح مزايا إضافية وخصائص معززة، مصممة لزيادة بروز الملفات الشخصية وتفعيل وضع السفر وتوفير فرص أكبر للنمو.
يمكن للباحثين عن المواهب تصفح الملفات الموثَّقة ومشاهدة العروض والتواصل والحجز مباشرة، مما يجعل عملية التعاقد أسرع وأسهل وأكثر شفافية.
منصة قائمة على التنوع، التمكين، والاحتفاء بالمواهب
MADE ليست مجرد ملتقى للمواهب، بل فضاء يجمع المبدعين ويحتضن التنوع ويحتفي بأشكال الفن كافة ويدافع عن مبدأ تكافؤ الفرص. تضم المنصة مواهب من جميع الأنماط والمستويات من الموسيقيين ومنسّقي الأغاني إلى الراقصين والمصورين والفرق الاستعراضية. ومن خلال ربط مجتمعات الموسيقى والفنون والأزياء والرقص في المنطقة تحت سقف واحد، تعيد MADE رسم ملامح الطريق الذي يصل به الإبداع إلى جمهوره.
ما بعد العروض: MADE to Sell
لا تقتصر MADE على العروض المباشرة فقط، بل تمنح المبدعين قوة إضافية عبر ميزة "MADE to Sell". فمن خلال هذه الميزة، يستطيع الفنانون ومصممو الأزياء والمبدعون عرض أعمالهم على المنصة مباشرةً، بدءًا من الفنون التشكيلية والأزياء الراقية والمجوهرات والنحت، وصولًا إلى أشكال إبداعية أخرى. وإذا نالت الأعمال إعجاب أحد، يمكنه التواصل فورًا مع المبدع دون الحاجة إلى متاجر أو واجهات بيع. إنها قناة مباشرة تصل بين الإبداع وجمهوره، لتفتح آفاق الفرص خارج خشبة المسرح وتمتد إلى عالم التصميم والحِرف والفنون البصرية.
إنَّ العامل الأساس في نجاح المنصة هو دقة وجودة الملفات الشخصية للمواهب، إذ تُعدّ مقاطع الفيديو الواضحة عنصرًا أساسيًا لضمان سهولة الاكتشاف وسلاسة عملية الحجز.
بعد انطلاقتها رسميًا في الإمارات، تستعد MADE للتوسع نحو المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر المقبل، تليها مصر، ثم أسواق عالمية أخرى. وبفضل نموذجها الخالي من العمولات والتزامها بمبدأ الشمولية، تهدف المنصة إلى إعادة تعريف الطريقة التي تُكتشف بها المواهب في المنطقة، وكيفية التعاقد معها والاحتفاء بها. والأهم أن MADE جاءت لتكون شريكًا يدعم مخططي ومنظمي الفعاليات ويلبّي احتياجاتهم، عبر توفير وصول أسرع وأسهل وأكثر شفافية إلى المواهب، لا لمنافستهم.
ابدأ رحلتك الإبداعية أو اعثر على العرض المثالي. حمِّل تطبيق MADE الآن من متجري App Store وGoogle Play، واشترك لتفتح أمامك مزايا معززة وخصائص إضافية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الذهب فى مصر الجمعة 29 أغسطس 2025.. عيار 21 بـ 4630 جنيهًا للجرام
إسرائيل تستهدف رئيس الأركان ووزير دفاع الحوثيين في اليمن
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي عبدالله
نهيان بن زايد يصدر قرارات بإعادة تشكيل 3 أندية رياضية
"الحارس المقيم".. ظهور أول في كأس رابطة المحترفين
سبتمبر يقترب.. هل من دولة فلسطينية في الأفق؟