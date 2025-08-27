وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آب (بترا)- تفقد وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، سير العمل في المكتب، ومستوى الخدمات المقدمة، ومعدلات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات.

واجتمع الفراية، خلال الزيارة، مع مسؤولي المكتب، مؤكدا ضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وتوفير التسهيلات اللازمة للمراجعين، مشيرا إلى أهمية تشجيع المواطنين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية، وغرس الثقافة الرقمية في ذهنية المواطن، والمضي قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية، لما لها من مزايا وأثر فاعل في التسهيل على متلقي الخدمة.

واستمع الوزير الفراية خلال الزيارة لإيجاز عن عمل المكتب، وطبيعة الخدمات المقدمة، وإحصائيات بأعداد المراجعين من المواطنين والأجانب، إلى جانب الأثر الفاعل لإطلاق الخدمات الرقمية، وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق "سند"، في تقليل عدد المراجعين، وتجويد مستوى الخدمات.

وجال الفراية على مرافق المكتب، واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات المتبعة، واستمع من الموظفين إلى احتياجاتهم التي تسهم في تحسين الخدمات، مؤكدا أهمية تطوير بيئة العمل، ومراعاة متطلبات السلامة العامة.

والتقى الفراية، خلال الجولة، عددا من المراجعين، وتبادل معهم الحديث حول مستوى الخدمات المقدمة.

