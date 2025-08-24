وزيرة شؤون الشباب تستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكّدت وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء متواصل على مختلف المستويات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون في المجال الشبابي بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، أعربت الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن خالص شكرها للوزيرة على الاستقبال، مشيدة بما تشهده مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا من تطور في شتى المجالات، مؤكدة تطلع الجمهورية التركية إلى توسيع آفاق التعاون الشبابي، بما يعزز فرص التلاقي والتكامل بين شباب البلدين الشقيقين.