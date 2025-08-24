  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزيرة شؤون الشباب تستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين

وزيرة شؤون الشباب تستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين

2025-08-24 09:02:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكّدت وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء متواصل على مختلف المستويات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون في المجال الشبابي بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، أعربت الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن خالص شكرها للوزيرة على الاستقبال، مشيدة بما تشهده مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا من تطور في شتى المجالات، مؤكدة تطلع الجمهورية التركية إلى توسيع آفاق التعاون الشبابي، بما يعزز فرص التلاقي والتكامل بين شباب البلدين الشقيقين.

MENAFN24082025000055011008ID1109968209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث