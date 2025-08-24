وزيرة شؤون الشباب تستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين

وزيرة شؤون الشباب تستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين
وخلال اللقاء، أكّدت وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء متواصل على مختلف المستويات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون في المجال الشبابي بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، أعربت الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن خالص شكرها للوزيرة على الاستقبال، مشيدة بما تشهده مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا من تطور في شتى المجالات، مؤكدة تطلع الجمهورية التركية إلى توسيع آفاق التعاون الشبابي، بما يعزز فرص التلاقي والتكامل بين شباب البلدين الشقيقين.
