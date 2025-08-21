تنويه هام للمواطنين للحد من الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت شركة توزيع الكهرباء المشتركين إلى متابعة عداداتهم الكهربائية بشكل أسبوعي وعدم انتظار صدور الفاتورة الشهرية، وذلك للحد من الارتفاع المفاجئ في الاستهلاك.

وأكدت الشركة في منشور لها عبر منصاتها الرقمية أن تسجيل قراءة العداد بشكل دوري يساعد المشتركين على مراقبة استهلاكهم وإجراء التعديلات اللازمة على عاداتهم اليومية، بما يسهم في تجنب المفاجآت عند استلام الفاتورة الشهرية.

وشددت الشركة على أن المتابعة المستمرة للعداد تعتبر خطوة“ذهبية” للسيطرة على الاستهلاك وترشيد النفقات.

