تنويه هام للمواطنين للحد من الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء

تنويه هام للمواطنين للحد من الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء
وأكدت الشركة في منشور لها عبر منصاتها الرقمية أن تسجيل قراءة العداد بشكل دوري يساعد المشتركين على مراقبة استهلاكهم وإجراء التعديلات اللازمة على عاداتهم اليومية، بما يسهم في تجنب المفاجآت عند استلام الفاتورة الشهرية.
وشددت الشركة على أن المتابعة المستمرة للعداد تعتبر خطوة“ذهبية” للسيطرة على الاستهلاك وترشيد النفقات.
