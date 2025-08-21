إيفايلو بيتيف: حلمي كبير مع السماوي.. وأنا صاحب القرار في مراكز اللاعبين

MENAFN - Al-Bayan) قال البلغاري إيفايلو بيتيف مدرب بني ياس إن لديه طموحات كبيرة مع بني ياس، ويسعى لتحقيق أفضل نتائج وأداء مع الفريق في الموسم الحالي، مؤكداً أنه على يقين بأن جميع الفرق ستظهر بشكل أفضل من مرحلة الإعداد في الأسابيع المقبلة.

وأضاف في حديثه عن استعدادات فريقه لمواجهة كلباء، غداً الجمعة، على استاد الشامخة، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين: ((حلمي كبير مع بني ياس هذا الموسم، وأسعى لتصحيح أخطاء مباراتنا الأولى مع الوصل والاستفادة منها، وأن نظهر بشكل أقوى هجومياً ودفاعياً)).

وعن رؤيته للمستوى الفني في الجولة الأولى، أوضح: ((لم أشاهد جميع المباريات، لكني على يقين بأن كل الفرق ستظهر أفضل من مرحلة الإعداد، خاصة وأن الجميع تعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد، وليس من السهل الحكم على مستوى الدوري من الجولات الأولى، الكل سيحاول تقديم كرة قدم قوية)).

وأكد بيتيف أنه صاحب القرار فيما يخص توظيف بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن خميس المنصوري لاعب مجتهد، وشارك في مركز الظهير الأيمن أمام الوصل نتيجة مشكلة في ذلك المركز، أما الوافد الجديد سافيور غودوين فمشاركته كجناح أيسر أو أيمن لا تشكل فارقاً كبيراً.

وختم: ((ندخل مباراة كلباء دون غيابات أو إصابات، وعودة سهيل النوبي إضافة هجومية للفريق كونه لاعباً مهماً بالنسبة لنا)).