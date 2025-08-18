  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
براك: على إسرائيل اتخاذ خطوة موازية بعد التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله

براك: على إسرائيل اتخاذ خطوة موازية بعد التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله

2025-08-18 07:08:29

خبرني - اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك أن الحكومة اللبنانية أقدمت على "الخطوة الأولى" فيما يتعلّق بقرار نزع سلاح حزب الله، ويتعين على إسرائيل الآن القيام بخطوة موازية.

وقال براك خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون إن هناك دوما مقاربة تستند على مبدأ خطوة بخطوة، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها.

وأضاف، "لقد خطت لبنان الخطوة الأولى"، وما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بخطوة موازية".

وتعتبر زيارة براك إلى بيروت الأول من نوعها بعد التزام السلطات تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام.

MENAFN18082025000151011027ID1109941560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث