خطوة غير متوقعة من برشلونة.. لماذا يمدد عقد بينيا قبل رحيله؟
لكن رغم هذه الخطوة، ما زال الفريق الكتالوني بحاجة إلى المزيد من عمليات الرحيل لتأمين قيد بقية اللاعبين الجدد في الليجا.
وبحسب صحيفة " سبورت " الإسبانية، يبرز اسم الحارس إيناكي بينيا كأحد المرشحين البارزين لمغادرة الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
الحارس الإسباني البالغ من العمر 26 عامًا تراجع إلى المركز الرابع في قائمة الحراس خلف خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، ومارك أندريه تير شتيجن.
ومع نجاح برشلونة في تسجيل جارسيا واقتراب تسجيل تشيزني، بات رحيل إيناكي بينيا مسألة وقت لا أكثر.
المفاجأة أن رحيله سيكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، إذ يستعد برشلونة لتجديد عقده لموسم إضافي قبل إعارته حتى صيف 2026.
وتهدف هذه الخطوة إلى الاحتفاظ بخدمات إيناكي بينيا على المدى الطويل، في ظل احتمالية رحيل تشيزني وتير شتيجن معًا خلال صيف 2026.
أما عن وجهته المقبلة، فقد أبدى كومو الإيطالي اهتمامًا واضحًا بالتعاقد معه، كما يوجد أيضًا اهتمام من سيلتا فيجو. ومن المنتظر أن يُحسم مصيره رسميًا قبل يوم الأربعاء المقبل.
