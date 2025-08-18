خطوة غير متوقعة من برشلونة.. لماذا يمدد عقد بينيا قبل رحيله؟

MENAFN - Amman Net) نجح برشلونة في تجاوز جزء من أزمته المتعلقة بتسجيل اللاعبين في الدوري الإسباني، بعدما تمكن من قيد كل من خوان جارسيا وماركوس راشفورد قبل مواجهة ريال مايوركا يوم السبت الماضي.

لكن رغم هذه الخطوة، ما زال الفريق الكتالوني بحاجة إلى المزيد من عمليات الرحيل لتأمين قيد بقية اللاعبين الجدد في الليجا.

وبحسب صحيفة " سبورت " الإسبانية، يبرز اسم الحارس إيناكي بينيا كأحد المرشحين البارزين لمغادرة الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

الحارس الإسباني البالغ من العمر 26 عامًا تراجع إلى المركز الرابع في قائمة الحراس خلف خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، ومارك أندريه تير شتيجن.

ومع نجاح برشلونة في تسجيل جارسيا واقتراب تسجيل تشيزني، بات رحيل إيناكي بينيا مسألة وقت لا أكثر.

المفاجأة أن رحيله سيكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، إذ يستعد برشلونة لتجديد عقده لموسم إضافي قبل إعارته حتى صيف 2026.

وتهدف هذه الخطوة إلى الاحتفاظ بخدمات إيناكي بينيا على المدى الطويل، في ظل احتمالية رحيل تشيزني وتير شتيجن معًا خلال صيف 2026.

أما عن وجهته المقبلة، فقد أبدى كومو الإيطالي اهتمامًا واضحًا بالتعاقد معه، كما يوجد أيضًا اهتمام من سيلتا فيجو. ومن المنتظر أن يُحسم مصيره رسميًا قبل يوم الأربعاء المقبل.