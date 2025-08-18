لقاء يبحث الواقع المروري في عجلون
عجلون 18 آب (بترا)'-بحثت لجنة السير المحلية في محافظة عجلون السبل الكفيلة بإيجاد مقترحات وحلول مناسبة لتنظيم الواقع المروري في المدينة.
وأكد نائب محافظ عجلون متصرف لواء القصبة الدكتور محمد الحسامي خلال ترؤسه اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة،بحضور أعضاء لجنة السلامة المرورية ضرورة معالجة مشكلة الازدحامات المرورية وسط المدينة وتفعيل الخطة المرورية التي تم إعدادها بما يتناسب وطبيعة المدينة.
وقال عضو اللّجنة المدير الإداري في البلدية حسين القضاة : نواصل تنفيذ خطط تنظيم الأسواق من خلال إزالة التعديات على شارع الحسبة وسط مدينة عجلون والأرصفة بهدف إتاحة المجال للمواطنين والمركبات سهولة المرور دون أي معيقات.
واشار إلى أن الحملات مستمرة لمنع الاعتداء على الشارع العام وممرات المشاة ما يسهم في تحسين الواقع المروري.
وبين أعضاء اللّجنة أهمية الإسراع بتنفيذ مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها الحد من الاختناقات المرورية في المدينة، من خلال منع الوقوف على الإشارة الضوئية وسط المدينة، بحيث يُسمح فقط بتحميل والتنزيل للركاب، وتركيب الشواخص المرورية التي تبيّن الاتجاهات لمدينة عجلون لوجود خطأ في الموقع الموجود على تطبيقات الخرائط (GPS)، ومتابعة التزام الباصات بالوصول إلى نهاية الخط المحدد، ومخالفة غير الملتزمين وتثبيت دوريّة أمنية أمام كلية عجلون الجامعية لتنظيم السير خصوصا أوقات الذروة.
--(بترا)
ع.ف/ع ط
18/08/2025 12:28:56
