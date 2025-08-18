  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لقاء يبحث الواقع المروري في عجلون

2025-08-18 06:05:57
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 18 آب (بترا)'-بحثت لجنة السير المحلية في محافظة عجلون السبل الكفيلة بإيجاد مقترحات وحلول مناسبة لتنظيم الواقع المروري في المدينة.
وأكد نائب محافظ عجلون متصرف لواء القصبة الدكتور محمد الحسامي خلال ترؤسه اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة،بحضور أعضاء لجنة السلامة المرورية ضرورة معالجة مشكلة الازدحامات المرورية وسط المدينة وتفعيل الخطة المرورية التي تم إعدادها بما يتناسب وطبيعة المدينة.
وقال عضو اللّجنة المدير الإداري في البلدية حسين القضاة : نواصل تنفيذ خطط تنظيم الأسواق من خلال إزالة التعديات على شارع الحسبة وسط مدينة عجلون والأرصفة بهدف إتاحة المجال للمواطنين والمركبات سهولة المرور دون أي معيقات.
واشار إلى أن الحملات مستمرة لمنع الاعتداء على الشارع العام وممرات المشاة ما يسهم في تحسين الواقع المروري.
وبين أعضاء اللّجنة أهمية الإسراع بتنفيذ مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها الحد من الاختناقات المرورية في المدينة، من خلال منع الوقوف على الإشارة الضوئية وسط المدينة، بحيث يُسمح فقط بتحميل والتنزيل للركاب، وتركيب الشواخص المرورية التي تبيّن الاتجاهات لمدينة عجلون لوجود خطأ في الموقع الموجود على تطبيقات الخرائط (GPS)، ومتابعة التزام الباصات بالوصول إلى نهاية الخط المحدد، ومخالفة غير الملتزمين وتثبيت دوريّة أمنية أمام كلية عجلون الجامعية لتنظيم السير خصوصا أوقات الذروة.
--(بترا)
ع.ف/ع ط
18/08/2025 12:28:56

MENAFN18082025000117011021ID1109941242

