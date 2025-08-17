أفضل منتجات التجميل لروتين صيفي ينعش بشرتك

💧 1. بخاخ الوجه Mario Badescu - Cooling Face Mist يحتوي على: خلاصة الصبار + الخيار + الشاي الأخضر يرطب، يهدئ، ويثبت المكياج يُحفظ في الثلاجة لمزيد من الانتعاش ❄️ 2. بكرة اليشم للوجه Herbivore Botanicals - Jade Roller تحفّز الدورة الدموية تقلل الانتفاخ وتنعش الوجه صباحاً 👁️ 3. ماسك العين الذهبي Wander Beauty - Baggage Claim Gold Eye Masks مثالي للهالات السوداء والانتفاخ ضعيه بارداً لمزيد من الفعالية 👄 4. مرطب الشفاه بالنعناع Burt's Bees - Cooling Peppermint Lip Balm ينعش ويرطّب بعمق مثالي لأيام الشمس 🍉 5. صبغة الشفاه والوجه الهلامية Milk Makeup - Cooling Water pH Jelly ملمس جل بارد يتفاعل مع درجة حموضة بشرتك ليمنحك لوناً طبيعياً ✨ 6. هايلايتر لمسة جليدية Fenty Beauty - Killawatt Freestyle Highlighter ضعيه بارداً ليمنحك توهج صيفي منعش لمسة ندية ومشرقة 🥒 7. قناع جل الخيار Peter Thomas Roth - Cucumber Gel Mask يُبرد البشرة ويغلق المسام مثالي لتقليل الالتهاب بعد التعرض للشمس 💦 8. مرطب جل مُبرد Clinique - SurgeTM Cooling Hydrator يرطّب ويهدئ يحافظ على رطوبة البشرة طوال اليوم

