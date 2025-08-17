دورة سينسيناتي سينر يضرب موعدا مع ألكاراز في النهائي

ضرب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا موعدا مع الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني في نهائي دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة في التنس، بعدما وضع الأول حدا لمغامرة الفرنسي تيرانس أتمان بالتغلب عليه 7-6 (7/4) و6-2، وفاز الثاني على الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و6-3.

وقدم سينر لنفسه أجمل هدية يوم احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين، ضاربا موعدا في مباراة نهائية للمرة الرابعة مع ألكاراز هذا الموسم بعد دورة روما وبطولتي رولان غاروس وويمبلدون.

وقال سينر: «كان التحدي كبيرا، ففي كل مرة تواجه لاعبا جديدا يكون الأمر صعبا».

وتابع: «نجح منافسي في التغلب على لاعبين مدهشين وبالتالي كنت حذرا. كان يرسل بطريقة رائعة في المجموعة الأولى. يملك قدرات هائلة وقد رأينا ذلك، أتمنى له الأفضل لكني سعيد بالتواجد مجددا في المباراة النهائية».

وكان سينر توج باللقب العام الماضي وسيحاول أن يصبح أول لاعب يحتفظ بلقبه منذ السويسري روجيه فيدرر 2014-2015.

في المقابل، سيخوض ألكاراز ثاني نهائي له في سينسيناتي بعد خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوڤيتش في 2023.

وعزز الإسباني صدارته لعدد الانتصارات هذا الموسم في بطولات «أيه تي بي» برصيد 53 فوزا، إضافة إلى 5 ألقاب.

وكسر ألكاراز إرسال زفيريف مرة واحدة في المجموعة الأولى ليحسمها، قبل أن يبدأ الألماني المصاب بالسكري بالشعور بالمرض، ليأخذ استراحة طبية خارج الملعب بعد الشوط الثالث من المجموعة الثانية.

لكن زفيريف الذي انسحب من مباراتين فقط منذ 2014، عاد ليكمل اللقاء الذي شهد أداء متقلبا من ألكاراز، حيث ارتكب 4 أخطاء مزدوجة في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، لكنه فاز بآخر 12 نقطة مستفيدا من معاناة خصمه.

وقال ألكاراز: «بدأنا المباراة بمستوى جيد وتبادلات قوية. فجأة شعر (زفيريف) بالسوء، فصرت أفكر أكثر في حالته الصحية بدل التركيز على اللعب»، مضيفا: «كان الأمر صعبا، أتمنى له كل الخير».

وأكد ألكاراز أنه متحمس لمواجهة سينر في النهائي غير المعتاد الذي سيقام غدا الاثنين «نحن دائما نقدم أفضل مستوى ضد بعضنا. نرفع مستوى بعضنا البعض. أنا جاهز للتحدي».

وتابع: «سأحاول تعديل أسلوبي وتصحيح أخطائي من مباراتنا الأخيرة. أريد أن أكون جاهزا بنسبة 100%. ذهنيا سأكون حاضرا، وأنا متحمس جدا».