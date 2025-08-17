دورة سينسيناتي سينر يضرب موعدا مع ألكاراز في النهائي

دورة سينسيناتي سينر يضرب موعدا مع ألكاراز في النهائي
ضرب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا موعدا مع الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني في نهائي دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة في التنس، بعدما وضع الأول حدا لمغامرة الفرنسي تيرانس أتمان بالتغلب عليه 7-6 (7/4) و6-2، وفاز الثاني على الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و6-3.
وقدم سينر لنفسه أجمل هدية يوم احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين، ضاربا موعدا في مباراة نهائية للمرة الرابعة مع ألكاراز هذا الموسم بعد دورة روما وبطولتي رولان غاروس وويمبلدون.
وقال سينر: «كان التحدي كبيرا، ففي كل مرة تواجه لاعبا جديدا يكون الأمر صعبا».
وتابع: «نجح منافسي في التغلب على لاعبين مدهشين وبالتالي كنت حذرا. كان يرسل بطريقة رائعة في المجموعة الأولى. يملك قدرات هائلة وقد رأينا ذلك، أتمنى له الأفضل لكني سعيد بالتواجد مجددا في المباراة النهائية».
وكان سينر توج باللقب العام الماضي وسيحاول أن يصبح أول لاعب يحتفظ بلقبه منذ السويسري روجيه فيدرر 2014-2015.
في المقابل، سيخوض ألكاراز ثاني نهائي له في سينسيناتي بعد خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوڤيتش في 2023.
وعزز الإسباني صدارته لعدد الانتصارات هذا الموسم في بطولات «أيه تي بي» برصيد 53 فوزا، إضافة إلى 5 ألقاب.
وكسر ألكاراز إرسال زفيريف مرة واحدة في المجموعة الأولى ليحسمها، قبل أن يبدأ الألماني المصاب بالسكري بالشعور بالمرض، ليأخذ استراحة طبية خارج الملعب بعد الشوط الثالث من المجموعة الثانية.
لكن زفيريف الذي انسحب من مباراتين فقط منذ 2014، عاد ليكمل اللقاء الذي شهد أداء متقلبا من ألكاراز، حيث ارتكب 4 أخطاء مزدوجة في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، لكنه فاز بآخر 12 نقطة مستفيدا من معاناة خصمه.
وقال ألكاراز: «بدأنا المباراة بمستوى جيد وتبادلات قوية. فجأة شعر (زفيريف) بالسوء، فصرت أفكر أكثر في حالته الصحية بدل التركيز على اللعب»، مضيفا: «كان الأمر صعبا، أتمنى له كل الخير».
وأكد ألكاراز أنه متحمس لمواجهة سينر في النهائي غير المعتاد الذي سيقام غدا الاثنين «نحن دائما نقدم أفضل مستوى ضد بعضنا. نرفع مستوى بعضنا البعض. أنا جاهز للتحدي».
وتابع: «سأحاول تعديل أسلوبي وتصحيح أخطائي من مباراتنا الأخيرة. أريد أن أكون جاهزا بنسبة 100%. ذهنيا سأكون حاضرا، وأنا متحمس جدا».
