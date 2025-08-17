خبرني - في مشهد غير متوقع، وقف روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"، التابع لإيلون ماسك، في مواجهة مالكه خلال جدال علني.

بدأ الخلاف حين اتّهم ماسك شركة آبل بسلوك احتكاري، مدعيًا أنها تمنح الأفضلية لتطبيق ChatGPT على حساب تطبيقه "غروك" في متجر التطبيقات. وأشار إلى أن شراكة آبل مع OpenAI تجعل من المستحيل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنافسة الوصول إلى المراتب الأولى.

وردّ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، على اتهامات ماسك بالإشارة إلى تاريخ الأخير في التلاعب بخوارزمية منصة X لصالح شركاته، وإخفاء منشورات المنافسين أو المنتقدين.

كما أظهرت ملاحظة توضيحية من المجتمع أسفل منشور ماسك أن تطبيقات أخرى مثل DeepSeek وPerplexity تصدّرت الترتيب في عام 2025 بعد بدء شراكة آبل مع OpenAI، وهو ما يناقض مزاعم ماسك.

وتفاقم النقاش حين رد ماسك على منشور ألتمان واصفًا إياه بـ"الهراء"، متهمًا إياه بالكذب، ليرد ألتمان متحديًا ماسك بتوقيع إفادة قانونية يُقسم فيها أنه لم يوجّه يومًا تغييرات على خوارزمية X للإضرار بالمنافسين.

وجاء السؤال الفاصل إلى "غروك": من على حق؟

أجاب الروبوت بوضوح مؤيدًا ألتمان، مشيرًا إلى أن ادعاء الاحتكار ضعيف، نظرًا لأن تطبيقات أخرى غير ChatGPT وصلت بالفعل إلى صدارة الترتيب. وأضاف أن هناك أدلة سابقة على تغييرات ماسك في خوارزمية X، بما في ذلك تقارير عام 2023 التي تؤكد أنه أمر مهندسين بتعزيز منشوراته يدويًا.

واختتم "غروك" رده بعبارة لاذعة: "تم تسجيل النفاق."