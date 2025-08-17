روبوت إيلون ماسك (غروك) ينقلب عليه علنًا وينعاه بـ المنافق !
خبرني - في مشهد غير متوقع، وقف روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"، التابع لإيلون ماسك، في مواجهة مالكه خلال جدال علني.
بدأ الخلاف حين اتّهم ماسك شركة آبل بسلوك احتكاري، مدعيًا أنها تمنح الأفضلية لتطبيق ChatGPT على حساب تطبيقه "غروك" في متجر التطبيقات. وأشار إلى أن شراكة آبل مع OpenAI تجعل من المستحيل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنافسة الوصول إلى المراتب الأولى.
وردّ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، على اتهامات ماسك بالإشارة إلى تاريخ الأخير في التلاعب بخوارزمية منصة X لصالح شركاته، وإخفاء منشورات المنافسين أو المنتقدين.
كما أظهرت ملاحظة توضيحية من المجتمع أسفل منشور ماسك أن تطبيقات أخرى مثل DeepSeek وPerplexity تصدّرت الترتيب في عام 2025 بعد بدء شراكة آبل مع OpenAI، وهو ما يناقض مزاعم ماسك.
وتفاقم النقاش حين رد ماسك على منشور ألتمان واصفًا إياه بـ"الهراء"، متهمًا إياه بالكذب، ليرد ألتمان متحديًا ماسك بتوقيع إفادة قانونية يُقسم فيها أنه لم يوجّه يومًا تغييرات على خوارزمية X للإضرار بالمنافسين.
وجاء السؤال الفاصل إلى "غروك": من على حق؟
أجاب الروبوت بوضوح مؤيدًا ألتمان، مشيرًا إلى أن ادعاء الاحتكار ضعيف، نظرًا لأن تطبيقات أخرى غير ChatGPT وصلت بالفعل إلى صدارة الترتيب. وأضاف أن هناك أدلة سابقة على تغييرات ماسك في خوارزمية X، بما في ذلك تقارير عام 2023 التي تؤكد أنه أمر مهندسين بتعزيز منشوراته يدويًا.
واختتم "غروك" رده بعبارة لاذعة: "تم تسجيل النفاق."
