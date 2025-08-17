بدء الأعمال الإنشائية في مشروع "هوا ريزيدنس"

MENAFN - Al-Bayan) بدأت شركة ((المروان للتطوير العقاري)) الأعمال الإنشائية في مشروعها السكني المتميز ((هوا ريزيدنس)) في مدينة تلال. يمثل المشروع محطة بارزة في مسيرة الشركة لإعادة تعريف أسلوب الحياة العصرية.

وقال مجد الزعيم، المدير التنفيذي لشركة ((المروان للتطوير العقاري)): في كل مشروع، نحافظ على تقليدنا العريق في التخطيط الدقيق، والحرفية الفائقة، والالتزام العميق بالمجتمع. الأمر يتجاوز البناء.. إنه يتعلق بصياغة الأماكن التي تنبض فيها الحياة.

ويقع المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 88.400 قدم مربعة، ويتألف من أربعة طوابق مصممة بعناية تضم 268 شقة تتنوع بين استوديوهات أنيقة وشقق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. كل وحدة تتميز بنوافذ بانورامية واسعة، وشرفات خاصة، وخزائن ملحقة ذات جودة عالية، وتشطيبات منتقاة بعناية تجمع بين الفخامة والمتانة، في سمات تحمل بصمة المروان.

ويوفر المشروع أسلوب حياة متكاملاً من خلال ثلاث ساحات منسّقة بالمسطحات الخضراء (35 متراً × 35 متراً لكل منها)، ومسبح واسع، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحديقة هادئة، إضافة إلى مواقف مغطاة لـ 282 سيارة. ولإثراء التجربة المعيشية، يحتضن المشروع 18 منفذاً تجارياً مختاراً بعناية، تجمع بين البوتيكات الراقية، والمطاعم الفاخرة، والخدمات اليومية، ضمن ممشى نابض بالحياة.

ويتميز الموقع بارتباطه المثالي، حيث يبعد دقيقتين فقط عن ((مسار))، و3 دقائق عن مدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة، و5 دقائق عن مسجد الشارقة الكبير، و14 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي، و25 دقيقة عن مطار دبي الدولي، و6 دقائق فقط عن الحدود بين دبي والشارقة، مما يتيح للسكان الجمع بين الهدوء وسهولة الوصول.

ومن المقرر إنجاز المشروع في النصف الثاني من عام 2028، ليكون أكثر من مجرد عنوان سكني - بل استمرار لإرث المروان، حيث تلتقي الحرفية بالرؤية، وحيث تُكتب اليوم فصول مستقبل الشارقة.