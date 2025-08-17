بدء الأعمال الإنشائية في مشروع "هوا ريزيدنس"

بدء الأعمال الإنشائية في مشروع "هوا ريزيدنس"
وقال مجد الزعيم، المدير التنفيذي لشركة ((المروان للتطوير العقاري)): في كل مشروع، نحافظ على تقليدنا العريق في التخطيط الدقيق، والحرفية الفائقة، والالتزام العميق بالمجتمع. الأمر يتجاوز البناء.. إنه يتعلق بصياغة الأماكن التي تنبض فيها الحياة.
ويقع المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 88.400 قدم مربعة، ويتألف من أربعة طوابق مصممة بعناية تضم 268 شقة تتنوع بين استوديوهات أنيقة وشقق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. كل وحدة تتميز بنوافذ بانورامية واسعة، وشرفات خاصة، وخزائن ملحقة ذات جودة عالية، وتشطيبات منتقاة بعناية تجمع بين الفخامة والمتانة، في سمات تحمل بصمة المروان.
ويوفر المشروع أسلوب حياة متكاملاً من خلال ثلاث ساحات منسّقة بالمسطحات الخضراء (35 متراً × 35 متراً لكل منها)، ومسبح واسع، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحديقة هادئة، إضافة إلى مواقف مغطاة لـ 282 سيارة. ولإثراء التجربة المعيشية، يحتضن المشروع 18 منفذاً تجارياً مختاراً بعناية، تجمع بين البوتيكات الراقية، والمطاعم الفاخرة، والخدمات اليومية، ضمن ممشى نابض بالحياة.
ويتميز الموقع بارتباطه المثالي، حيث يبعد دقيقتين فقط عن ((مسار))، و3 دقائق عن مدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة، و5 دقائق عن مسجد الشارقة الكبير، و14 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي، و25 دقيقة عن مطار دبي الدولي، و6 دقائق فقط عن الحدود بين دبي والشارقة، مما يتيح للسكان الجمع بين الهدوء وسهولة الوصول.
ومن المقرر إنجاز المشروع في النصف الثاني من عام 2028، ليكون أكثر من مجرد عنوان سكني - بل استمرار لإرث المروان، حيث تلتقي الحرفية بالرؤية، وحيث تُكتب اليوم فصول مستقبل الشارقة.
