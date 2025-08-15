ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية والأسيوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع ترقب انعقاد قمة ألاسكا اليوم بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، وسط آمال معقودة على التقدم نحو اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1،41 نقطة أو بنسبة 0،25 بالمئة إلى مستوى 555،28 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



كما صعد مؤشر داكس الألماني 85 نقطة أو بنسبة 0،35 بالمئة إلى مستوى 24462 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 10 نقاط أو بنسبة 0،11 بالمئة إلى مستوى 9187 نقطة.



في حين زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 37 نقطة أو بنسبة 0،47 بالمئة إلى مستوى 7907 نقاط.



كما ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام اليوم الجمعة، بعد تراجع بورصة "وول ستريت" الأميركية أمس، بسبب صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن معدلات تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة.



وارتفع مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 2،1 بالمئة إلى 55،43152 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة في طوكيو نمو الاقتصاد في البلاد بنسبة سنوية بلغت 1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام.



وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة طفيفة بلغت 1،0 بالمئة ليسجل 66،3225 نقطة.



وارتفع مؤشر إس إند بي/ إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 4،0 بالمئة إلى 20،8909 نقطة، مثلما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 5،0 بالمئة إلى 58،3683 نقطة، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2،1 بالمئة ليسجل 45،25216 نقطة.



بترا