الذهب يرتفع عالميا لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

2025-08-15 06:10:03
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنها تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من التوقعات وأدت إلى تراجع الرهانات على خفض كبير لمعدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الشهر المقبل.


وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3341.50 دولار للأونصة في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.


وانخفض المعدن الأصفر بنحو 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2 بالمئة إلى 3388.90 دولار.


وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1140.69 دولار.

بترا

