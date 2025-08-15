بريطانيا: قمة ترمب وبوتين قد تكون الخطوة الأولى نحو السلام في أوكرانيا

بريطانيا: قمة ترمب وبوتين قد تكون الخطوة الأولى نحو السلام في أوكرانيا
لندن 15 آب (بترا)- قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشكل "الخطوة الأولى" نحو إحلال السلام بين الجانبين.
ونقلت هيئة "بي بي سي" عن هيلي قوله، إن المملكة المتحدة مستعدة "لنشر قوات على الأرض" في أوكرانيا لدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه، مشدداً في الوقت نفسه على استعداد الحكومة لـ"تشديد العقوبات الاقتصادية وزيادة الضغط على بوتين إذا تبين في اجتماع ألاسكا أنه غير جاد".
وأكد الوزير البريطاني أن "بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في ميدان المعركة وعلى طاولة المفاوضات، والاستعداد كما نفعل الآن، عبر قيادة 30 دولة أخرى في التخطيط العسكري لوقف إطلاق النار وضمان سلام مستقر، من خلال ما نطلق عليه اسم ائتلاف الراغبين".
--(بترا)
رش/م د/أس
15/08/2025 12:54:02
