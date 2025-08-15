  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بريطانيا: قمة ترمب وبوتين قد تكون الخطوة الأولى نحو السلام في أوكرانيا

بريطانيا: قمة ترمب وبوتين قد تكون الخطوة الأولى نحو السلام في أوكرانيا

2025-08-15 06:05:38
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 15 آب (بترا)- قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشكل "الخطوة الأولى" نحو إحلال السلام بين الجانبين.
ونقلت هيئة "بي بي سي" عن هيلي قوله، إن المملكة المتحدة مستعدة "لنشر قوات على الأرض" في أوكرانيا لدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه، مشدداً في الوقت نفسه على استعداد الحكومة لـ"تشديد العقوبات الاقتصادية وزيادة الضغط على بوتين إذا تبين في اجتماع ألاسكا أنه غير جاد".
وأكد الوزير البريطاني أن "بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في ميدان المعركة وعلى طاولة المفاوضات، والاستعداد كما نفعل الآن، عبر قيادة 30 دولة أخرى في التخطيط العسكري لوقف إطلاق النار وضمان سلام مستقر، من خلال ما نطلق عليه اسم ائتلاف الراغبين".
--(بترا)
رش/م د/أس
15/08/2025 12:54:02

آخر الأخبار بريطانيا: قمة ترمب وبوتين قد تكون "الخطوة الأولى" نحو السلام في أوكران المؤشر البريطاني FTSE 100 يسجل مستوى قياسيا وسط موجة مكا "الغذاء والدواء": اللبن الرايب المخالف في إربد لا يتبع لأي شركة مرخ إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين في رام الله والخل الحسين إربد والوحدات في المجموعتين الثالثة والأولى بدوري أبطال آسيا عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN15082025000117011021ID1109933047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث