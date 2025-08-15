بريطانيا: قمة ترمب وبوتين قد تكون الخطوة الأولى نحو السلام في أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 15 آب (بترا)- قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشكل "الخطوة الأولى" نحو إحلال السلام بين الجانبين.

ونقلت هيئة "بي بي سي" عن هيلي قوله، إن المملكة المتحدة مستعدة "لنشر قوات على الأرض" في أوكرانيا لدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه، مشدداً في الوقت نفسه على استعداد الحكومة لـ"تشديد العقوبات الاقتصادية وزيادة الضغط على بوتين إذا تبين في اجتماع ألاسكا أنه غير جاد".

وأكد الوزير البريطاني أن "بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في ميدان المعركة وعلى طاولة المفاوضات، والاستعداد كما نفعل الآن، عبر قيادة 30 دولة أخرى في التخطيط العسكري لوقف إطلاق النار وضمان سلام مستقر، من خلال ما نطلق عليه اسم ائتلاف الراغبين".

