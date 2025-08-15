  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين في رام الله والخليل

2025-08-15 06:05:37
رام الله 15 آب (بترا)- أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، في هجمات واعتداءات إرهابية، شنهما مستوطنون متطرفون يهود وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وهاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله بالضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه الأهالي في بلدة المزرعة الشرقية شمال غرب مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، تم نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.
كما أُصيب مواطن فلسطيني وزوجته، اليوم الجمعة، بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين المتطرفين عليهما بالضرب بالعصي والهراوات، في مسافر يطا جنوب الخليل.
--(بترا)
