مستوطنون يحرقون 4 مركبات و منزلا ويخطون شعارات عنصرية شمال رام الله

2025-08-15 06:05:35
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 15 آب (بترا)- أحرق مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الجمعة، أربع مركبات ومنزلا في بلدة عطارة شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وخطوا شعارات عنصرية فيها.
وأفاد مجلس بلدي عطارة في بيان، بأن مستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا المنطقة الشرقية من عطارة، وأضرموا النار بأربع مركبات، وألقوا زجاجات حارقة على منزل ما تسبب بأضرار مادية به، كما خطوا شعارات عنصرية على الجدران، فيما هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت.
ولفت المجلس البلدي إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين.
وأعاد مستوطنون يوم أمس الخميس، نصب الخيام الاستيطانية على أراضي جبل "خربة طرفين" قرب مدخل بلدة عطارة، وذلك في أعقاب هدمها من قبل جيش الاحتلال أربع مرات في السابق.
ويوم الاثنين الماضي، أقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية للمرة الأولى، في مسعى للاستيلاء على الجبل الذي تقدر مساحته بنحو 2000 دونم، وهو يعد منطقة أثرية.
--(بترا)
15/08/2025 12:14:22

