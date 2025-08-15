مستوطنون يحرقون 4 مركبات و منزلا ويخطون شعارات عنصرية شمال رام الله
رام الله 15 آب (بترا)- أحرق مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الجمعة، أربع مركبات ومنزلا في بلدة عطارة شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وخطوا شعارات عنصرية فيها.
وأفاد مجلس بلدي عطارة في بيان، بأن مستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا المنطقة الشرقية من عطارة، وأضرموا النار بأربع مركبات، وألقوا زجاجات حارقة على منزل ما تسبب بأضرار مادية به، كما خطوا شعارات عنصرية على الجدران، فيما هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت.
ولفت المجلس البلدي إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين.
وأعاد مستوطنون يوم أمس الخميس، نصب الخيام الاستيطانية على أراضي جبل "خربة طرفين" قرب مدخل بلدة عطارة، وذلك في أعقاب هدمها من قبل جيش الاحتلال أربع مرات في السابق.
ويوم الاثنين الماضي، أقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية للمرة الأولى، في مسعى للاستيلاء على الجبل الذي تقدر مساحته بنحو 2000 دونم، وهو يعد منطقة أثرية.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
15/08/2025 12:14:22
