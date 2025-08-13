  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تنويه من الأمن بخصوص محطّات الترخيص المسائية

2025-08-13 09:13:19
خبرني - نبّهت إدارة ترخيص السّواقين والمركبات إلى أنه ستتوقف كافة محطّات الترخيص المسائية عن تقديم خدماتها ليوم غدٍ الخميس 14/ 8 لتحديث الأنظمة العاملة على أن تعود للعمل كالمعتاد بداية الأسبوع القادم.

