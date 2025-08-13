إرادة ملكية بتعيين الباشا زياد البطارسة سفيراً

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إرادة ملكية بتعيين الباشا زياد البطارسة سفيراً
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين اللواء المتقاعد السفير زياد عيسى بطارسة سفيرًا في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر