إرادة ملكية بتعيين الباشا زياد البطارسة سفيراً

2025-08-13 06:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين اللواء المتقاعد السفير زياد عيسى بطارسة سفيرًا في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

MENAFN13082025000208011052ID1109922319

