مركز أبوظبي للغة العربية يصدر "رحلات الاكتشاف"

MENAFN - Al-Bayan) أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن مشروع ((كلمة)) للترجمة، كتاب ((رحلات الاكتشاف)) للمؤلف البريطاني توني رايس. وقد نقله إلى العربية الدكتور محمد زياد كبة، وراجع ترجمته محمد فتحي خضر.

يأخذ الكتاب القارئ في جولة بانورامية بين أروقة متحف التاريخ الطبيعي في لندن، لا بوصفه مكاناً لعرض الأحافير والعينات فحسب، بل لكونه مساحة حية تسكنها سِيَر من شكلوا المعرفة الحديثة بعزيمتهم، وشغفهم، وكرسوا حياتهم لرحلات استكشافية مهدت الطريق أمام مفاهيم علمية غيرت نظرتنا إلى أنفسنا، وإلى الكوكب الذي نعيش عليه.

يستعرض الكتاب على امتداد فصوله الملامح الأساسية لرحلات المستكشفين وعلماء الطبيعة الذين سبقوا عصر التكنولوجيا الحديثة، حين كان الاكتشاف مغامرة محفوفة بالمخاطر، وكانت الأدوات العلمية الأولى مجرد ريشة ودفتر ورقي ورسومات يدوية. وباستخدام تلك الأدوات البسيطة، وضعت أولى نظريات الوراثة والتطور والنشوء، وأسست لفهم جديد للتنوع الحيوي، ولمكانة الإنسان ضمن نسيج الحياة.

يخصص توني رايس حيزاً مهماً من السرد لأبطال مجهولين، ورسامين وعلماء وفنانين، لولا تفانيهم لما توفرت لنا المادة البصرية والمعرفية التي ننهل منها اليوم. ومن بينهم ماريا سيبيلا ماريان، التي سافرت إلى سورينام في عام 1699 لتوثق حياة الفراشات، وويليام بارترم، الذي صور نباتات أمريكا الشمالية وحيواناتها متبعاً منهجاً علمياً وفنياً دقيقاً.

ويسلط الكتاب الضوء على تجارب فنية بارزة رافقت الرحلات الكبرى، مثل تجربة سيدني باركنسن الذي شارك في بعثة الكابتن كوك الأولى على متن السفينة ((إندفور))، وجورج فورستر في الرحلة الثانية على متن ((ريزليوشن))، وفرديناند باور الذي عرف كأحد أبرز رسامي التاريخ الطبيعي خلال رحلته مع ماثيو فلندرز على متن السفينة ((إنفستغيتر)).

ويمضي المؤلف في استعراض رحلة داروين الشهيرة على متن السفينة ((بيغل))، باعتبارها علامة فارقة في تاريخ العلم. ويشير إلى أن كثيراً من نتائج تلك الرحلة لم تكن لتصاغ لولا الجهود البصرية والفنية التي سبقتها، ومكنت العلماء مثل ألفرد رسل والاس وهنري ولتر بيتس من تثبيت مفاهيم الانتخاب الطبيعي.

ويبرز الكتاب كذلك إسهامات السير هانز سلون، ولا سيما ما جمعه من عينات في جامايكا، ومن بينها أول تعريف علمي للشوكولاتة بالحليب، وتوثيقه المبكر لتاريخ الجزيرة الطبيعي.

يمتاز أسلوب توني رايس بالدقة العلمية والوضوح، ويكشف عن وعي تأريخي ومعرفي حاد لطبيعة العمل العلمي في بداياته، والظروف التي شكلت مساراته، بما يجعل من ((رحلات الاكتشاف)) كتاباً في تاريخ العلم كما هو في سردياته الثقافية والفنية.