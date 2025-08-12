الشارقة في المجموعة الأولى لبطولة العالم بكرة اليد

الشارقة في المجموعة الأولى لبطولة العالم بكرة اليد
وتضم البطولة 9 أندية منها نادي الشارقة الإماراتي، بصفته بطل آسيا 2024، بجوار الزمالك المصري، ممثل الدولة المستضيفة، والأهلي المصري، بطل السوبر الأفريقي، كما يشارك فريق فيزبريم المجري، حامل لقب النسخة الماضية، وبرشلونة الإسباني ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وتم تقسيم الفرق قبل إجراء القرعة إلى 3 مستويات.
وضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي، بينما جاء الزمالك وبرشلونة الإسباني وتاوباتي البرازيلي في المجموعة الثالثة، وتقام منافسات البطولة بطريقة الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة، ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور نصف النهائي، بينما يكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث المقعد المتبقي من نصف النهائي.
