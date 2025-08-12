  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشارقة في المجموعة الأولى لبطولة العالم بكرة اليد

2025-08-12 07:16:19
(MENAFN- Al-Bayan) أوقعت قرعة بطولة العالم لأندية كرة اليد (سوبر غلوب 2025) والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، فريق الشارقة بطل آسيا في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبه كل من أندية ماجديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

وتضم البطولة 9 أندية منها نادي الشارقة الإماراتي، بصفته بطل آسيا 2024، بجوار الزمالك المصري، ممثل الدولة المستضيفة، والأهلي المصري، بطل السوبر الأفريقي، كما يشارك فريق فيزبريم المجري، حامل لقب النسخة الماضية، وبرشلونة الإسباني ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتم تقسيم الفرق قبل إجراء القرعة إلى 3 مستويات.

وضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي، بينما جاء الزمالك وبرشلونة الإسباني وتاوباتي البرازيلي في المجموعة الثالثة، وتقام منافسات البطولة بطريقة الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة، ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور نصف النهائي، بينما يكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث المقعد المتبقي من نصف النهائي.

