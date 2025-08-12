الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في دبي السبت

MENAFN - Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن انطلاق الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة ((بدون البدلة))، خلال يومي السبت والأحد في نادي النصر بدبي، بمشاركة واسعة لنحو 1000 رياضي من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتشهد الجولة منافسات متنوعة تشمل مختلف الفئات العمرية تحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في اليوم الأول، بينما تقام في اليوم الثاني نزالات الفئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، ضمن أجواء تنافسية بين الأندية والأكاديميات تجمع نخبة المواهب الرياضية وأبرز النجوم الصاعدين، ما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني للاعبين، ويرسخ مكانة البطولة منصة رياضية رائدة في الدولة.

وبهذه المناسبة، أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الثانية تمثل نموذجاً رائداً في تطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل، مشيراً إلى أن منافسات فئة ((بدون البدلة)) تسهم في إظهار جوانب جديدة من مهارات اللاعبين، وتدفعهم إلى اعتماد أساليب مبتكرة ومتنوعة أثناء النزال، ما يدعم جهود الاتحاد في تطوير قدراتهم وصقل إمكاناتهم.

وتعد هذه الفئة تحدياً فريداً يختلف عن منافسات البدلة التقليدية، إذ تعتمد بدرجة أكبر على عناصر السرعة، واللياقة البدنية، والمهارة التكتيكية، الأمر الذي يثري تجربة الجمهور ويمنح البطولة طابعاً حيوياً ومشوقاً.

وقال الظاهري: ((منذ انطلاقتها، ساهمت البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا في تنشئة أجيال قوية على الصعيدين الذهني والبدني، وشكلت خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة والوصول بها إلى آفاق جديدة من التميز)).

وأضاف: ((تستقطب البطولة مختلف شرائح المجتمع، من الرياضيين وأسرهم ومشجعي رياضة الجوجيتسو، ضمن أجواء تفاعلية تعزز التلاحم المجتمعي وتنشر القيم التي تقوم عليها رياضة الجوجيتسو، مثل الالتزام، والانضباط، والعمل الجماعي)).