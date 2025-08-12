كلنا في قارب واحد
ويختتم السؤال بالجوهري: (كم لاعباً، خلال السنوات الماضية، وصل من الأكاديميات الرياضية في الأندية أو الأكاديميات الخاصة في كرة القدم، إلى المشاركة في الفريق الأول أو المنتخبات، وحقق مستوى تميز يبرر ما تم صرفه عليها منذ تأسيسها؟ وهل يوجد إطار تنظيمي يفرض ويضمن مشاركتهم الفعلية في المنظومة؟
أنا على يقين أن طرحك المؤثر، إذا اتجه نحو هذه الأسئلة الجوهرية، سيكون له أثر في إعادة البوصلة نحو الحلول المستدامة في القطاع الرياضي).
أتفق معك وأقدر اهتمامك وقلمك الذي أراه إحدى أدوات هذا الوطن في المجال الرياضي؛ ونحن بدورنا نحرص على أهمية دور الصحافة مرآة عاكسة لما يدور في الساحة الرياضية، خصوصاً أن قادتنا حريصون كل الحرص على الوقوف والمساندة خلف كل الفرق التي تمثل الدولة، فالجهود الآن كلها منصبة على المنتخب الوطني ليتأهل إلى نهائيات المونديال ولا يسعنا إلا أن نشكر ((بوذياب)) على روحه العالية وتفهمه مؤكدين أننا في قارب واحد!.. والله من وراء القصد.
