كلنا في قارب واحد

MENAFN - Al-Bayan) التجاوب والرد الذي تلقيته من الأخ غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، يؤكد سعة صدره وتقبله للرأي والرأي الآخر.. وهذه بعض التساؤلات التي طرحها، يقول: (للأمانة أتمنى أن يتم طرح مواضيع تتطرق، من باب طرح التساؤلات على سبيل المثال لا الحصر، إلى: كم بطولة مدرسية نوعية كانت تقام في الفترة الماضية، وكم لاعباً منها يصل فعلياً إلى الأندية؟ ما حجم التنسيق الذي كان في السابق بين وزارة الرياضة ((الهيئة العامة للرياضة)) ووزارة التربية والتعليم لإيجاد مسار واضح من المدرسة إلى النادي؟ إذا استمر الوضع الحالي عشر سنوات من دون حلول، هل يمكن أن نرى فريقاً كاملاً من المواطنين في دوري المحترفين؟).

ويختتم السؤال بالجوهري: (كم لاعباً، خلال السنوات الماضية، وصل من الأكاديميات الرياضية في الأندية أو الأكاديميات الخاصة في كرة القدم، إلى المشاركة في الفريق الأول أو المنتخبات، وحقق مستوى تميز يبرر ما تم صرفه عليها منذ تأسيسها؟ وهل يوجد إطار تنظيمي يفرض ويضمن مشاركتهم الفعلية في المنظومة؟

أنا على يقين أن طرحك المؤثر، إذا اتجه نحو هذه الأسئلة الجوهرية، سيكون له أثر في إعادة البوصلة نحو الحلول المستدامة في القطاع الرياضي).

أتفق معك وأقدر اهتمامك وقلمك الذي أراه إحدى أدوات هذا الوطن في المجال الرياضي؛ ونحن بدورنا نحرص على أهمية دور الصحافة مرآة عاكسة لما يدور في الساحة الرياضية، خصوصاً أن قادتنا حريصون كل الحرص على الوقوف والمساندة خلف كل الفرق التي تمثل الدولة، فالجهود الآن كلها منصبة على المنتخب الوطني ليتأهل إلى نهائيات المونديال ولا يسعنا إلا أن نشكر ((بوذياب)) على روحه العالية وتفهمه مؤكدين أننا في قارب واحد!.. والله من وراء القصد.