دراسة: 5 أولويات للأتمتة أمام فِرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة في الشركات المتنامية

استعرضت اليوم شركة"إس إيه بي كونكر"، وعلى لسان جواو كارفاليو، المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي كونكر في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مجموعة من الاعتبارات الرئيسية التي يجب أخذها بالحسبان من قِبل فِرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والتي تتطلع إلى أتمتة إدارة النفقات ومعالجة الفواتير دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة.

وتشكل إدارة النفقات ومعالجة الفواتير بصورة يدوية عبئاً كبيراً على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وغالباً ما تمضي الفِرق المالية ساعات طويلة في التعامل مع أحمال العمل المنفصلة والميزانيات ومجموعات رسائل البريد الإلكتروني والملفات بصيغة“بي دي إف” وغير ذلك من الأنظمة المستندة إلى الأعمال الورقية. ولا يؤدي هذا الأمر إلى إضعاف الإنتاجية فحسب، بل يزيد أيضاً من مخاطر حدوث الأخطاء والتأخيرات، إضافة إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

وغالباً ما يُطلب من فِرق تكنولوجيا المعلومات المساعدة في إيجاد حلول لتلك الجوانب منخفضة الكفاءة، إلا أن العديد من هذه الفِرق يفتقر إلى الموارد اللازمة لإجراء الأبحاث والتنفيذ وتشغيل حلول تكنولوجيا مالية متطورة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الوقت والبنى التحتية والمهارات المتخصصة أهدافاً بعيدة المنال بالنسبة للشركات التي تمضي في مسار نمو تصاعدي.

وفي حقيقة الأمر، فإن الأتمتة لا تحتاج لأن تكون معقدة أو كثيفة الموارد، إذ عند القيام بالتخطيط والتنفيذ على نحو جيد فإن فِرق تكنولوجيا المعلومات حتى الصغيرة منها، أو قائد واحد لفريق تكنولوجيا المعلومات، سيكون قادراً وبنجاح على تبسيط العمليات المالية. وفيما يلي أبرز الاعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان من قِبل فِرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة لأتمتة إدارة النفقات ومعالجة الفواتير دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة:

يعد غياب التوافق الاستراتيجي العائق الأكبر أمام نجاح الأتمتة، وليس الجانب التقني كما قد يتصور البعض. ولذلك، يتعين على قادة تكنولوجيا المعلومات ضمان مشاركة الإدارات المالية والأطراف المعنيين منذ المراحل الأولى بهدف تحديد الغرض الأساسي من الأتمتة، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: هل الأولوية هي تحسين الإنتاجية، أم زيادة الشفافية، أم تعزيز الامتثال، أم تحقيق مزيج من هذه الأهداف؟

ولذلك، يضمن التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات والتوقعات منذ المراحل المبكرة اعتماد مقارنة منسقة تسهم بشكل كبير في زيادة احتماليات النجاح.

يعد اعتماد خيارات تنفيذ سهلة التطبيق ركناً أساسياً لا سيما بالنسبة للمؤسسات ذات موارد تكنولوجيا المعلومات المحدودة. ويمكن لقادة تكنولوجيا المعلومات بحسب الحل الذي يجري اعتماده الاختيار ما بين:



الإعداد الذاتي الموجَّه : المتمثل في الإعداد خطوة بخطوة من خلال تعليمات إرشادية. التنفيذ المعزز : المتمثل في نموذج هجين تقوم الفِرق الداخلية فيه بقيادة العملية باستخدام دعم تقني خارجي، وبصورة خاصة فيما يتعلق بمهام تسجيل الدخول الموحد المعتمد على لغة ترميز تأكيد الأمن (Security Assertion Markup Language) أو دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

وبناء عليه، فإن الحل المناسب يتوافق مع القدرات الحالية للشركة وأهدافها الاستراتيجية.

يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات بهدف ضمان تلبية النظام لمتطلبات العمل، التعاون بشكل وثيق مع الإدارات المالية من أجل استيضاح ما يلي:



ما هي البيانات الواجب جمعها ونقلها؟ يجب فهم سجلات النفقات والفواتير التي يتعين إدراجها في نظام المحاسبة.

ما هي الأنظمة الواجب دمجها؟ تحديد الروابط اللازمة بما فيها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، أو أنظمة كشوفات الأجور، أو تغذية بيانات بطاقات الائتمان، أو منصات إدارة البيانات.

ما هي التقارير المطلوبة؟ تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والرؤى المالية التي تتوقع فِرق الإدارات المالية متابعتها. ما هي ضوابط الامتثال الأساسية؟ ضمان التوافق مع السياسات المؤسسية والمعايير التنظيمية.

يجب أن يتخطى هدف الاختبارات مجرد اكتشاف الأخطاء التقنية وإصلاحها، إذ أنه يشكل فرصة حقيقية للتحقق من دعم العمليات التجارية واحتياجات الامتثال على النحو الأفضل. ولذلك، يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات ضمان مشاركة الأطراف المعنيين في الإدارات المالية في كامل عملية التحقق بهدف تلبية النظام للمتطلبات التشغيلية ومواكبته لتوقعات المستخدمين. ويسهم هذا النوع من التعاون المبكر في التقليل من الحاجة لإعادة العمل إضافة إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الفِرق.

تفتقر الفِرق الصغيرة لتكنولوجيا المعلومات في أغلب الأحيان إلى القدرة على تنفيذ برامج شاملة لإدارة التغيير. ولذلك، يمكن لاختيار حلول تشتمل على أدوات اعتماد مدمجة مثل نماذج الاتصال ووحدات التدريب وأدلة الإعداد، أن يسهم وبشكل كبير في التقليل من تعقيدات عمليات الإطلاق. وتساعد هذه الموارد في تسريع اعتماد المستخدمين للتكنولوجيا الأمر الذي يساعد فِرق الإدارات المالية على الاطلاع على الجوانب المختلفة للعمليات والتحكم في الإنفاق خلال وقت قصير.