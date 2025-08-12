إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آب (بترا)- أخمدت كوادر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حريقا شب في محطة تحويل الصبيحي 132/33 ك.ف، وفقا لشركة الكهرباء الوطنية.

وقالت الشركة في تصريح صحفي، إن كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي لم ينجم عنه إصابات فيما تعمل كوادر الشركة على تقييم الأضرار.

وأضافت انه تم مناقلة الأحمال الكهربائية الى محطات أخرى لاستمرار تزويد التيار الكهربائي.

--(بترا)

م ف/ن ح/ف ق

12/08/2025 16:41:37