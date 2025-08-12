  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي

إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي

2025-08-12 10:06:05
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آب (بترا)- أخمدت كوادر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حريقا شب في محطة تحويل الصبيحي 132/33 ك.ف، وفقا لشركة الكهرباء الوطنية.
وقالت الشركة في تصريح صحفي، إن كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي لم ينجم عنه إصابات فيما تعمل كوادر الشركة على تقييم الأضرار.
وأضافت انه تم مناقلة الأحمال الكهربائية الى محطات أخرى لاستمرار تزويد التيار الكهربائي.
--(بترا)
م ف/ن ح/ف ق
12/08/2025 16:41:37

MENAFN12082025000117011021ID1109918073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث