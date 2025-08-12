إطلاق إستراتيجية هيئة الشباب 5 أولويات تنموية متنوعة



دور الهيئة الاستثمار المباشر في مستقبل الكويت.. وهناك أهداف محددة سيتم تنفيذها عبر 23 مبادرة إستراتيجية سنحول جميع خدمات الهيئة إلى «رقمية».. ولا نهدف إلى الربح لكن تحقيق الإيرادات يسهم في استدامة مشاريعنا

فرحان الشمري



استعرض وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، في مقر مركز التواصل الحكومي، إستراتيجية الهيئة العامة للشباب للأعوام 2025 - 2030، وذلك خلال عرض مرئي تضمن الرؤية المستقبلية للهيئة وأبرز مرتكزات التنمية الشبابية، حيث تضمنت الاستراتيجية 5 أولويات تنموية في مجالات: القيادة والتوظيف وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية، والثقافة والابتكار والإبداع، والصحة والرخاء، والحوكمة وتنمية الموارد.

وقال المطيري خلال العرض المرئي إن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق واضحة وطموحة للارتقاء بالشباب الكويتي وتأتي ترجمة لرعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، ويأتي تدشينها بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب وتعد إعلانا عن مرحلة جديدة ومبتكرة في مسيرة تمكين الشباب الكويتي ولها أهداف محددة رئيسية وفرعية سيتم تنفيذها عبر 23 مبادرة استراتيجية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة جاءت ثمرة حوار وطني موسع مع الشباب والمختصين وتعد تجسيدا للدور الفاعل للشباب الكويتي في تنمية بلده باعتباره ركيزة الأمن والاستقرار والازدهار، لافتا إلى أنها تستهدف مجال القيادة والتوظيف وريادة الأعمال وتأهيل 3 آلاف قائد شبابي وتقديم خدمات التوجيه المهني لـ 5 آلاف شاب عبر تنفيذ 30 برنامجا لتطوير الفكر الريادي إلى جانب إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى مثل مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال ومجمع الكويت للصناعات الإبداعية، كما تهدف للوصول إلى 15 ألف متطوع مسجلين في قاعدة بيانات المنصة الوطنية للعمل التطوعي «أيادينا» تعزيزا لأولوية المشاركة المجتمعية، كما ستدعم 100 مبادرة شبابية ذات أثر إيجابي وستعمل على إشراك 4000 شاب في الفعاليات الابتكارية والثقافية وستقدم 3 برامج سنويا لحاضنات المشاريع الإبداعية ضمن أولوية الثقافة والابتكار والإبداع.

وذكر أن استراتيجية الهيئة، وضمن أولوية الصحة والرخاء، ستسعى إلى تعزيز صحة الشباب ورفع وعيهم البيئي وزيادة مشاركتهم في قضايا السلم والأمن، فيما ستركز في أولوية الحوكمة وتنمية الموارد على تحقيق رقمنة كاملة لخدماتها بنسبة 100% وزيادة إيراداتها الذاتية لضمان استدامة مشاريعها وبرامجها، كما تقوم الهيئة بدور تنموي مهم ومكمل لمنظومة التعليم الرسمي برعاية الشباب ودعمهم وتحفز المؤسسات التي تعمل مع الشباب للتركيز على تزويدهم بمهارات المستقبل وتعزيز قدراتهم التنافسية والإبداعية في كل المجالات الشبابية، موضحا أن هذا العمل جاء نتاجا لدراسة الاستراتيجية السابقة وتحليل 75 وثيقة مرجعية محلية ودولية وعقد أكثر من 19 ورشة عمل ولقاء متخصصا إلى جانب جلسة طاولة مستديرة مع نخبة من الأكاديميين والمختصين، مهنئا شباب الكويت والعالم بيومهم العالمي.

وأضاف: تقوم الاستراتيجية على منهجية العدسات الثلاث التي تضع الشاب في موقع القائد والشريك والمستفيد في آن واحد، مؤكدا أهمية الشراكات الوطنية مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها من الجهات لتوسيع مجالات التطوع وتوحيد الجهود الوطنية في خدمة الشباب، منوها بالدور المهم لشركاء النجاح في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنجاح مسعى الهيئة بالاستثمار في الشباب باعتبارهم الرهان الرابح، داعيا الشباب للمبادرة والمشاركة والإبداع وأن هذه الاستراتيجية «منهم ولهم وبهم».

وجدد في نهاية العرض المرئي تأكيده على رؤية الشباب الكويتي مزدهرا وواعيا وماهرا متمتعا بصحة عامة جيدة فاعلا في مجتمعه وقادرا على الابتكار وصناعة طموحه ليكون امتدادا لجيل سبقه وجسرا لمن يأتي بعده لتحقيق رؤية الهيئة العامة للشباب «شباب وطني مسؤول لمستقبل مستدام».