الصحة بغزة: 100 شهيد و513 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

الصحة بغزة: 100 شهيد و513 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي
وأوضحت الوزارة، أن العديد من الضحايا لا تزال جثثهم تحت الركام وفي الطرقات، ما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن.
ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 61,599 شهيدًا و154,088 إصابة، "فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 10,078 شهيدًا و42,047 إصابة".
وقالت الوزارة إنها سجلت ضمن شهداء "لقمة العيش" خلال 24 ساعة الماضية 31 شهيدًا و388 إصابة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,838 شهيدًا وأكثر من 13,409 إصابة.
كما وثقت مستشفيات غزة 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ليرتفع إجمالي ضحايا الجوع إلى 227 وفاة، بينهم 103 أطفال.
ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر الرابط المخصص لاستيفاء سجلات الوزارة.
