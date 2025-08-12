الصحة بغزة: 100 شهيد و513 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول 100 شهيد، بينهم 11 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و513 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن العديد من الضحايا لا تزال جثثهم تحت الركام وفي الطرقات، ما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 61,599 شهيدًا و154,088 إصابة، "فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 10,078 شهيدًا و42,047 إصابة".

وقالت الوزارة إنها سجلت ضمن شهداء "لقمة العيش" خلال 24 ساعة الماضية 31 شهيدًا و388 إصابة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,838 شهيدًا وأكثر من 13,409 إصابة.

كما وثقت مستشفيات غزة 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ليرتفع إجمالي ضحايا الجوع إلى 227 وفاة، بينهم 103 أطفال.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر الرابط المخصص لاستيفاء سجلات الوزارة.